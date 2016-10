Aus unserer Wirtschaftsredaktion: Ausblick auf die Woche

Ceta gescheitert?

Die Woche wird im Zeichen des Kampfes um das Freihandelsabkommen Ceta stehen. Brüssel beharrt darauf, Ceta sei in letzter Minute zu retten; für Donnerstag war die Unterzeichnung geplant. Doch wird, egal wie die Geschichte ausgeht, in jedem Fall ein schaler Beigeschmack zurückbleiben, dass wieder nur an Symptomen herumgedoktert wurde, statt die Ursachen des Problems in den Blick zu nehmen. Die Kritik richtet sich ja nur vordergründig gegen ein Abkommen mit Kanada, in Wahrheit geht es den Gegnern um die Globalisierung insgesamt – und ihre Folgen für ganze Branchen und Landstriche.

Die Wallonie – mit ihrer sterbenden Stahlindustrie – gehört zu jenen abgehängten Regionen, die es nicht nur überall in Europa (auch in dessen „Konjunkturlok“, der Exportnation Deutschland) gibt, sondern auch in den USA, wo sich Donald Trump zum Wortführer der Abgehängten gemacht hat. Doch fast überall bricht sich Unbehagen gegenüber dem weltumspannenden Turbo-Kapitalismus Bahn, obwohl sich Eliten nach Kräften mühen, das so lange wie möglich zu ignorieren; das Flüchtlingselend etwa wurde in die Türkei outgesourct.

Bis es dann zum größten anzunehmenden Unfall kommt, wie beim „Brexit“-Votum – ein Epochen-Ereignis, das die Politik-Maschinerie in Brüssel noch immer nicht in seiner ganzen Tragweite zur Kenntnis nehmen will. Dort wird über „harten“ oder „weichen“ Brexit debattiert, also ob man Großbritannien für die Mehrheitsmeinung bestrafen oder aber möglichst so tun soll, als sei eigentlich nichts gewesen. Wie lange diese Strategie der Realitätsverweigerung – auch im Frankfurter EZB-Turm – wohl noch gutgehen kann?

Inflation

Am Freitag veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Inflationsrate für Oktober. Die Teuerung, die zuletzt bei 0,7 Prozent lag, wird voraussichtlich weiter steigen, und das dürfte angesichts der Stabilisierung bei den Ölpreisen auch so weitergehen. Auf keinen Fall liegt sie bei Werten, bei denen ein Abgleiten in eine Deflations-Spirale drohte (die auch andernorts in Europa nirgends zu sehen ist). Und die noch mehr billiges Geld notwendig machten, das nicht nur die Ersparnisse der Menschen entwertet, sondern auch den Kauf der eigenen vier Wände in Ballungsräumen für junge Menschen zum unerreichbaren Traum macht.

Portugal

Der nächste Schock droht der Eurozone in Portugal – wie Griechenland steht das kleine südeuropäische Land am Schulden-Abgrund. Nur weil die EZB die portugiesischen Anleihen noch kauft, bleibt die Zinslast tragbar. Doch eigentlich darf die Notenbank keine Papiere mit „Ramsch“-Note erwerben – und als „Ramsch“ stufen alle drei großen Rating-Agenturen Portugals Anleihen ein. Nur die kleine, völlig unbekannte Agentur DBRS aus Kanada hält an ihrer optimistischeren Einschätzung fest – und sichert damit einstweilen die Stabilität der Eurozone. Hoffentlich kommen die Kanadier hier nicht auf die Idee zu einem Revanchefoul für Ceta – dann wäre auch diese Illusion zerstört.

Deutsche Bank in Nöten

„Gier. Deutsche Bank: Die Geschichte eines Untergangs“ betitelt das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ seinen Ausblick auf die am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen der Deutschen Bank – samt eines Rückblicks auf den jahrzehntelangen Niedergang der Institution. Dass die Ergebnisse des dritten Quartals – oder eine mögliche Einigung mit US-Justizbehörden – nicht schon vor Donnerstag per Pflichtmitteilung den Weg an die Öffentlichkeit finden, darauf würde ich nicht wetten. Und ebenso wenig darauf, dass der Untergang (mal davon abgesehen, dass es die Bank, Stand heute, unbestritten noch gibt) in naher Zukunft Realität wird. Man sollte auch angezählte Boxer nie unterschätzen. Die niedrige Börsenbewertung der Bank bedeutet ja nicht, dass sie keine Rolle mehr spielte am Finanzmarkt – eine Gefahr für die Stabilität des gesamten Finanzsystems ist sie weiterhin. Erst recht, wenn bei einer Kapitalerhöhung der Einfluss von Aktionären aus Katar (das Emirat gilt als einer der Hauptfinanziers des internationalen Terrorismus) weiter steigt – das wird die Amerikaner nicht milder stimmen.

Island vor Neustart

Nach dem Rücktritt des isländischen Ministerpräsidenten Sigmundur David Gunnlaugsson wegen der „Panama Papers“-Enthüllungen wurde die Wahl auf kommenden Samstag vorgezogen. Als sicher gilt, dass die liberal-konservative Koalition die Regierungsmacht verliert. Die Piratenpartei könnte deutlich mehr Sitze im Parlament bekommen. Island war eines der ersten Opfer der Finanzkrise, reagierte aber anders als etwa Irland: Man ließ Banken-Pleiten, Schuldenschnitt und Absturz der Währung zu – und kam relativ glimpflich wieder aus den Turbulenzen.

Hessen-Champions

63 Unternehmen haben sich beworben, elf haben das Finale des Wettbewerbs „Hessen-Champions 2016“ erreicht. Die Gewinner werden am Dienstag auf dem Hessischen Unternehmertag vor 1000 Gästen durch Ministerpräsident Volker Bouffier, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und den Präsidenten der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, Wolf Matthias Mang, ausgezeichnet. Aus Frankfurt, das sich ja gern für den Nabel der Welt hält, kommt übrigens kein einziger Finalist.

Ihre Meinung

