Ausblick auf die Woche

Mir fallen eine Menge Politiker ein, die ich gerne vor Gericht sehen würde: Donald Trump wegen betrügerischen Bankrotts (am besten gleich zusammen mit Anton Schlecker) oder auch wegen Volksverhetzung (neben Nicolas Sarkozy), Wladimir Putin wegen der Kriegsverbrechen in Syrien (mit Baschar al-Assad) und der Ukraine, Recep Tayyip Erdogan wegen der Massaker an Kurden und massenhafter Freiheitsberaubung gegenüber Oppositionellen und Journalisten. Daneben die Führungscliquen aus dem Iran und Venezuela, die ihre rohstoffreichen und einst wohlhabenden Länder ruiniert haben, und natürlich diverse blutrünstige Potentaten aus Afrika. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), deren Prozess heute beginnen soll, gehört eher nicht in diese Riege.

Zwar steht der Vorwurf gegen Christine Lagarde im Raum, sie habe als französische Wirtschafts- und Finanzministerin fahrlässig der Einleitung eines privaten Schiedsgerichtsverfahrens nicht widersprochen. Doch wird man Ähnliches bald den Mitgliedern der Bundesregierung vorwerfen müssen, die dem schwedischen Vattenfall-Konzern mit dem Hin und Her beim Atomausstieg ein solches Schiedsgerichtsverfahren in den USA ermöglicht haben – und dieses Verfahren könnte den deutschen Steuerzahler viel teurer kommen als die vergleichsweise lächerlichen 400 Millionen, die die Franzosen an den windigen Ex-Adidas-Eigentümer und Ex-Minister (unter dem sozialistischen Regierungschef Pierre Bérégovoy) Bernard Tapie bezahlen mussten.

Jedenfalls hatten die Europäer seit dem Abgang von „Horst Wer?“ Köhler kein glückliches Händchen bei der Auswahl ihrer Kandidaten für die IWF-Spitze: Rodrigo Rato wurde wegen eines Systems schwarzer Kreditkarten verhaftet, Dominique Strauss-Kahn nach Vergewaltigungsvorwürfen.

Fed-Zinserhöhung

Die US-Notenbank Fed steht vor ihrer zweiten Zinserhöhung nach der Finanzkrise. Alle Experten gehen fest davon aus, dass die Federal Reserve ihren Leitzins am Mittwoch um 0,25 Punkte auf dann 0,5 bis 0,75 Prozent anheben wird. Da die Europäische Zentralbank vorige Woche beschlossen hat, noch länger Staatsanleihen anzukaufen, dürfte das zu einem neuen Schwächeanfall des Eurokurses führen. Und die EZB kann nur hoffen, dass die Italiener und all die anderen Schuldner ihr das Geld dereinst zurückzahlen werden. Die USA hatten übrigens auch mal eine „richtige“ Zentralbank (vor dem 1913 gegründeten, föderal organisierten Fed-System), zweimal sogar: Sowohl die „First Bank of the United States“ als auch die „Second Bank“ gingen pleite.

Geldmuseum öffnet

Wer sich für die Geschichte des Geldes interessiert, findet ab nächstem Samstag in Frankfurt wieder einen Anlaufpunkt: Die Bundesbank eröffnet ihr umgebautes Geldmuseum wieder. Auf 1000 Quadratmetern Fläche gibt es Infos über die Rolle von Banken, die Bankenaufsicht oder die Entwicklung von Münzen und Scheinen. Buchstäblich greifbar wird, wie schwer Gold ist: Die Besucher können einen echten Goldbarren anfassen – samt der Grippeerreger der Vorbesucher. Das seit 1999 bestehende Museum auf dem Gelände der Bundesbank-Zentrale war seit September 2014 wegen der Umbauarbeiten geschlossen.

Neuer Fernzug

Aber das beste an Frankfurt ist ja, so sagen viele, nicht seine Museumsdichte, sondern dass man schnell weg kommt, egal ob per Auto, per Deutscher Bahn oder per Flieger. Von Mittwoch an wird die Auswahl noch größer: Das Crowdfunding-Projekt „locomore“ nimmt den Zugbetrieb auf, die Berliner können sich über die erste Fernzugverbindung vom Bahnhof Zoo seit 2006 freuen. Der Zug fährt täglich von Stuttgart über Frankfurt-Süd und Kassel-Wilhelmshöhe bis nach Berlin – und zurück. Zu blöd: Wäre Locomore einen Tag früher gestartet, hätte man einen Zwischenstopp in Mannheim einlegen können, wo das ZEW morgen über die Konjunkturerwartungen der Börsenprofis informieren wird. Aber wenigstens scheint die Deutsche Bahn den neuen Zug zwischen Berlin und Stuttgart zum Anlass genommen zu haben, sich just am Premierentag auf einer Aufsichtsratsitzung in Berlin mit dem schiefgelaufenen Projekt Stuttgart 21 zu befassen.

Wegen Mordes angeklagt

Heute beginnt auch der Mord-Prozess gegen den Motorrad-Blogger „Alpi“, der im Juni einen Rentner überfahren und getötet hat – der Mann filmte den Unfall mit einer Helmkamera. Er war immer wieder durch Bremen gerast und hatte Helmkamera-Videos davon bei YouTube gepostet. Wer häufiger mal mit dem Fahrrad in Frankfurt unterwegs ist, weiß: Es gibt so viele solcher Auto- und Motorradfahrer, die den Tod anderer Verkehrsteilnehmer billigend in Kauf nehmen – wollte man die alle wegen versuchten Mordes vor Gericht stellen, wären die Richter auf Jahre hin ausgelastet. Ganz ohne Prozesse gegen Politiker und Diktatoren.