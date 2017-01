FNP-Wirtschaftsredaktion: Ausblick auf die Woche

Liebe Leser, mit unserem Ausblick auf die wichtigsten Ereignisse der kommenden Woche wollen wir Sie auf das einstimmen, was Ihre Wirtschaftsredaktion plant und was die Welt der Wirtschaft und die Finanzbranche Ihnen als Verbraucher und Arbeitnehmer, als Aktionär, als Sparer und neugierigem Zeitungsleser zu bieten hat.

Deutsche Bank

Viele Aktionäre in Deutschland können sich in diesem Jahr auf einen Rekord-Dividenden-Regen freuen. Die 30 Dax-Konzerne dürften insgesamt rund 31,3 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner ausschütten – etwa sieben Prozent mehr als im Vorjahr, sagt Christian Röhl von der Research Plattform „Dividenden-Adel“. Röhl, der in Zusammenarbeit mit Aktionärsvertretern der DSW regelmäßig die Ausschüttungen unter die Lupe nimmt, schätzt, dass bis zu 25 Dax-Konzerne ihren Aktionären mehr zahlen werden als im Vorjahr. Wer dabei gleichwohl auf dem Trockenen bleiben wird, ist indes klar: Die Aktionäre der Deutschen Bank. Das Institut hatte bereits angekündigt, für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Dividende zahlen zu wollen. An diesem Donnerstag legt Deutschlands größtes Geldhaus seine Bilanz vor. Analysten erwarten erneut rote Zahlen – auch wenn der Verlust deutlich geringer ausfallen dürfte als das Rekordminus von 6,8 Milliarden Euro im Jahr 2015. Die jüngsten Schätzungen gehen im Schnitt von gut 900 Millionen Euro Verlust aus, nachdem das Institut am Tag vor Weihnachten einen Vergleich mit dem US-Justizministerium im Hypothekenstreit bekannt gegeben hatte. Der sollte nach Angaben der Bank das Ergebnis im Schlussquartal mit brutto gut eine Milliarde Dollar belastet haben. Im Jahr davor hatten umfangreiche Abschreibungen im Zuge der strategischen Neuausrichtung und Rechtshändel dem Institut noch einen Rekordverlust von 6,8 Mrd. Euro eingebrockt.

KfW

Deutlich entspannter als Deutsche-Bank-Chef John Cryan dürfte am Mittwoch der Chef der Staatsbank Kfw, Ulrich Schröder, sein, wenn er in Frankfurt die Neuzusagen für das vergangene Jahr offenlegt. Förderdarlehen in der Wohnfinanzierung sind eine tragende Säule des Geschäfts. Weil die Zinsen für Baukredite branchenweit leicht gestiegen sind, sicherten sich Privatleute die noch günstigen Konditionen der Förderbank, wie Kapitalmarktvorstand Günther Bräunig bereits kurz vor Jahresende berichtet hat. Demnach verzeichnete die Bank eine „Dezember-Rally“. An den ungewöhnlich hohen Vorjahreswert von insgesamt 79 Mrd. Euro kann die Bank aber vermutlich nicht anknüpfen. Das hohe Neugeschäft in der Export- und Projektfinanzierung, die von der Tochter Ipex-Bank betreut wird, hatte sich nach dem Ausnahmejahr 2015 zuletzt wieder normalisiert.

Comdirect

Aufbruchsstimmung wird bei der Commerzbank-Tochter Comdirect herrschen, die am Dienstag ihr Zahlenwerk vorlegt. Erst im Dezember hat die Direktbank den Konkurrenten Onvista übernommen, der bislang der französischen Bank Société Générale gehört. Onvista ist unter Anlegern vor allem für seine Internetseite „onvista.de“ bekannt, die nach „finanzen.com“ die meistbesuchte Seite im Netz für Finanzinformationen ist. Der Kauf passt in die Strategie des seit März 2015 amtierenden Vorstandschefs Arno Walter, die Comdirect wieder stärker auf das Wertpapiergeschäft auszurichten. Das Jahresziel eines Vorsteuergewinns von mehr als 110 Millionen Euro hatte Walter schon im Herbst so gut wie erreicht – dank des Sondereffekts aus dem Verkauf des Anteils an Visa Europe. So mancher Aktionär hofft deshalb auf eine Sonderdividende.

Siemens

Auf ein ordentliches Zwischenzeugnis der Anleger kann Siemens-Chef Joe Kaeser zur Hauptversammlung am Mittwoch hoffen. Mit Milliarden-Zukäufen rüstet er das Unternehmen für die Industrie 4.0. Das kommt an den Börsen gut an: Die Aktie des Dax-Konzerns hat in den vergangenen Monaten stetig zugelegt. Neben den Zahlen für das erste Quartal dürfte Kaeser den Aktionären auch den geplanten Börsengang der Medizintechnik erläutern. Siemens will die Sparte mit dem Schritt auch für den hohen Investitionsbedarf in den kommenden Jahren wappnen. Mehr Klarheit werden sich die Anleger auch bei der Frage der Nachfolge für Siemens-Aufsichtsratschef Gerhard Cromme erhoffen, dessen Amtszeit noch bis zur Hauptversammlung 2018 läuft.

