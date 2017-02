Aus unserer Wirtschaftsredaktion: Ausblick auf die Woche

Stell Dir vor, die großen Konzerne präsentieren ihre Jahresbilanzen und keiner interessiert sich für das Zahlenwerk. Unvorstellbar? Zumindest in den USA scheint das Augenmerk vieler Analysten inzwischen weniger auf die Geschäftsberichte der Unternehmen als auf die morgendlichen Twitter-Mitteilungen von Donald Trump gerichtet zu sein. Denn der offenkundig narzisstisch veranlagte und rachsüchtige US-Präsident ist nach dem Aufstehen anscheinend auch noch übellaunig. Und deshalb nutzt er wohl zu früher Stunde den Kurznachrichtendienst besonders gerne, um nicht nur politische Gegner, sondern auch Unternehmen zu attackieren. General Motors, zum Beispiel, weil der US-Konzern das in Mexiko produzierte Chevy-Cruze-Modell steuerfrei zu US-Autoverkäufern über die Grenze bringt. Oder die Handelskette Nordstrom, weil die die Kollektion seiner Tochter Ivanka mangels Nachfrage aus dem Programm genommen hat. Dabei bewegt Trump nicht nur die Gemüter, sondern auch die Aktienkurse der Konzerne, die sein elektronischer Bannstrahl getroffen hat.

So weit sind wir in Deutschland glücklicherweise nicht. Hier tragen mitunter die Unternehmensführungen selbst dafür Sorge, dass ihre Geschäftszahlen von emotional geladenen, und deshalb reizvoll wirkenderen Themen in den Hintergrund gedrängt werden.

Deutsche Börse

Beispielhaft steht dafür in dieser Woche die Deutsche Börse, die am Donnerstag in einer Pressekonferenz ihre Geschäftszahlen fürs vergangene Jahr präsentieren wird. Mehr als für die Bilanz werden sich die Journalisten für die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den Vorstandsvorsitzenden Carsten Kengeter interessieren, der in den Verdacht geraten ist, Insiderhandel betrieben zu haben. Kengeter hatte im Dezember 2015 im Rahmen eines – offenbar eigens für ihn geschaffenen – Vergütungsprogramms Deutsche-Börse-Anteile im Wert von 4,5 Millionen Euro gekauft. Zehn Wochen später, im Februar 2016, machten Deutsche Börse und die London Stock Exchange (LSE) Fusionsgespräche öffentlich. Die Aktienkurse beider Unternehmen stiegen in der Folge deutlich. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte es aber schon im Sommer 2015 Gespräche der Leitungsebenen beider Unternehmen über eine Fusion gegeben. Man darf gespannt sein, wie sich Kengeter zu den Vorwürfen äußert. Zumal die Ermittlungen die Atmosphäre bestimmen könnten, in der in den kommenden Wochen die Entscheidung darüber fällt, ob – und wenn, unter welchen Bedingungen – die Deutsche Börse mit der LSE fusionieren darf. Auch da steht Kengeter unter Beschuss. Soll er doch zum Vorstandschef des fusionierten Unternehmen avancieren, London im Gegenzug Sitz der neuen Holding werden – wogegen der Finanzplatz Sturm läuft.

Allianz

Am Freitag wird Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte die Jahreszahlen von Europas größtem Versicherer vorlegen. Doch bis es soweit ist, interessieren sich die Investoren für ein ganz anderes Thema: Wird der Konzern auf den letzten Metern vor der Bilanzvorlage einen Milliarden-Deal bekanntgeben? Zwischen 2,5 und 3,0 Milliarden Euro hat die Allianz für Zukäufe reserviert – wenn sich bis Freitag nichts tut, müssten Bäte und Kollegen das Geld den Aktionären zurückgeben. So hatte es der Vorstand 2014 beschlossen. Eine Sonderdividende ist ausgeschlossen, stattdessen würde die Allianz dann eigene Aktien zurückkaufen. Das würde den Gewinn pro Aktie der verbleibenden Anteile erhöhen und käme somit ebenfalls den Eigentümern zugute.

Tuifly

Für tausende Kunden der Fluggesellschaft Tuifly fiel im vergangenen Jahr der Herbsturlaub aus. Der Grund: Nachdem bekannt geworden war, dass Tuifly zusammen mit der Air-Berlin-Tochter Niki in eine neue Dachgesellschaft unter Führung der arabischen Fluglinie Etihad integriert werden soll, wurden viele Tuifly-Beschäftigte ganz „krank vor Sorge“. Rund eine Woche lang kämpfte das Unternehmen mit massiven Flugausfällen. Für die entgangene Urlaubserholung will Tuifly den Kunden keine Entschädigungen zahlen; nur der Reisepreis wurde erstattet. Das Unternehmen beruft sich darauf, dass die hohe Zahl an Krankmeldungen ein wilder Streik war. Viele Kunden reichten Klage ein. An diesem Dienstag werden vor dem Amtsgericht Hannover nun einige der ersten Klagen verhandelt.