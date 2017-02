Ausblick auf die Woche

Liebe Leser, da diese Zeitung gestern vor der nächtlichen Oscar-Verleihung gedruckt worden ist, können wir Ihnen an dieser Stelle nicht sagen, wie viele goldene Männchen das Hollywood-Musical „La La Land“ tatsächlich abgeräumt hat. Aber es wäre schon eine große Überraschung, wenn das Film-Musical nicht als der große Gewinner aus der vergangenen Nacht hervorgegangen ist – schließlich war der Film mit 14 Nominierungen in 13 Kategorien ins Rennen gegangen.

Genauso überraschend wäre es, wenn bei dieser Preisverleihung – die viele Branchenvertreter schon im Vorfeld als die politischste in der Geschichte der Oscars bezeichnet haben – US-Präsident Donald Trump nicht jede Menge Seitenhiebe hat einstecken müssen. Dem Vernehmen nach haben potenzielle Gewinner an hochpolitischen Dankesreden gebastelt – auch angespornt von Meryl Streep, deren flammende Anti-Trump-Rhetorik bei den Golden Globes im Januar den Präsidenten zu einer Twitter-Beleidigung veranlasste: „eine der überschätztesten Schauspielerinnen“, so Trump.

Trump vor dem Kongress

So negativ der Präsident die Stimmung im liberalen, den Demokraten zugeneigten Hollywood-Establishment aufgeladen hat, so positiv hat er dagegen die Stimmung an den Börsen angeheizt: Am Mittwoch hatte der Dax erstmals seit April 2012 mehr als 12 000 Punkte erreicht. Und der Dow Jones schloss in den vergangenen elf Handelstagen jeweils auf einer neuen Rekordmarke. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist dank Trump wieder Showtime an den Börsen angesagt: Da spricht der US-Präsident zum ersten Mal vor dem US-Kongress. Aktien-Anleger hoffen hauptsächlich auf konkrete Aussagen zu seinen bislang vagen Steuerversprechen. Strategen zufolge sollte Trump die Geduld der Anleger nicht mehr allzu lange strapazieren, sonst könnte die Rally an den Börsen ein abruptes Ende finden. Viele Marktteilnehmer befürchten angesichts der hohen Bewertung der Aktien in den USA nun eine Korrektur.

„Ein zu langes Vertrösten wird nicht gut gehen“, sagt Postbank-Experte Heinz-Gerd Sonnenschein. „Der Zeitpunkt rückt näher, an dem die Investoren ,Butter bei die Fische‘ wollen“, betont Sonnenschein. „Im Prinzip kann die Stimmung sonst jeden Tag kippen.“ Experten der Investmentbank Goldman Sachs beschreiben die aktuelle Lage an den Märkten so: „Wir nähern uns dem Höchststand des Optimismus.“

Arbeitsmarkt

Ob das angesichts des sich etwas abschwächenden Wirtschaftswachstums auch für den deutschen Arbeitsmarkt gilt? An diesem Mittwoch will die Bundesagentur für Arbeit die offiziellen Arbeitslosenzahlen bekanntgeben. Der Februar ist in der Regel ein Übergangsmonat zwischen der Winterarbeitslosigkeit und dem Frühjahrsaufschwung. Im Januar waren 2,777 Millionen Männer und Frauen erwerbslos gemeldet. Weniger Arbeitslose in einem Januar hatte es zuletzt 1991 gegeben. Rechnet man aber auch noch jene Jobsucher hinzu, die auf Vermittlung der Jobcenter und Arbeitsagenturen derzeit Trainingskurse und Fortbildungen absolvieren oder krank waren, gab es in Deutschland im Januar allerdings 3,73 Millionen Erwerbslose – also rund eine Million mehr.

Deutsche Telekom

Eine Milliarden-Abschreibung dürfte der Deutschen Telekom bei ihrer Vorstellung der Jahreszahlen am Donnerstag die Partystimmung vermiesen. Grund für die Ergebnisbelastung ist der Absturz der Aktien von British Telecom (BT) im vorigen Jahr nach der Brexit-Abstimmung. Die Bonner halten eine Beteiligung von zwölf Prozent am Telekom-Riesen von der Insel, die nun nach Berechnungen der Bank Macquarie etwa drei Milliarden Euro an Wert verloren hat. In den Telekom-Büchern war das BT-Aktienpaket mit 7,4 Milliarden Euro bewertet. Die Dividende für 2016 dürfte trotzdem leicht steigen. Denn der US-Ableger der Telekom glänzte im vorigen Jahr mit rasantem Kundenzulauf und kräftig gestiegenem Gewinn.

„Junge Zeitung“

Für den Samstag dürfen Sie sich auf eine besondere Ausgabe Ihrer Tageszeitung freuen – eine Ausgabe, die von der ersten bis zur letzten Seite von mehr als 150 Schülern und Studenten aus dem Rhein-Main-Gebiet geplant und produziert wird. Im Rahmen unseres bundesweit einmaligen Projekts „Junge Zeitung“ – das schon zum neunten Mal stattfindet – bereiten die jungen Erwachsenen als Autoren, Fotografen und Zeichner schon seit Monaten diese Ausgabe vor. Am Freitag wird unser journalistischer Nachwuchs nun die Redaktionsleitung übernehmen für diese besondere Ausgabe, deren Leitthema in diesem Jahr „Helden“ lautet. Und Sie werden sehen: Die gibt es sogar in der Wirtschaft.