Ausblick auf die Woche

Liebe Leser, in dieser Woche werden zwar weitere deutsche Großkonzerne ihre Geschäftszahlen des vergangenen Jahres vorlegen. Aber Bewegung in den Aktienmarkt dürften eher zwei Ereignisse bringen, die am Mittwoch jenseits der deutschen Grenzen stattfinden.

DIE NIEDERLANDE

Da sind zum einen die Parlamentswahlen in den Niederlanden: Wird dort mit Geert Wilders ein Rechtspopulist Regierungschef werden, der offen Stimmung gegen die EU und den Euro macht? Selbst wenn es nicht dazu kommt, könnte schon ein deutlicher Aufschwung seiner „Partei für die Freiheit“ die Nervosität der Finanzmärkte vor den anstehenden Wahlen in Frankreich erhöhen.

US-NOTENBANK

Zum anderen blicken die Anleger nach Washington, wo die US-Notenbank Federal Reserve am Mittwochabend ihre zweitägigen Beratungen abschließen wird. Während von EZB-Präsident Mario Draghi am vergangenen Donnerstag keine Signale für einen baldigen Einstieg in den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik ausgingen, rechnen Investoren damit, dass die Fed Zinsen erneut anheben wird. Ungewöhnlich deutlich hatten jedenfalls die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen diese Botschaft an die zunächst skeptischen Finanzmärkte gesendet. Die Fed hat den Leitzins zuletzt im Dezember 2016 und damit nur wenige Wochen nach der Wahl Trumps zum Präsidenten auf das aktuelle Niveau von 0,5 bis 0,75 Prozent gehievt. Nun dürfte es zunächst einen weiteren Viertel-Prozentpunkt nach oben gehen.

EON

Für Johannes Teyssen, den Vorstandschef des Düsseldorfer Energiekonzerns Eon, könnte die Bilanz 2016 am Mittwoch zum Debakel werden. Nach 2011, 2014 und 2015 wird er nun den vierten Milliardenverlust seiner Amtszeit präsentieren müssen – und es sieht ganz danach aus, als würde sich dieser sogar auf einen zweistelligen Milliardenbetrag belaufen. Es wäre der höchste Verlust, den je ein deutscher Versorger erlitten hätte. Zurückzuführen ist die Misere vor allem auf milliardenschwere Abschreibungen auf die abgespaltenen Kraftwerksgeschäfte der früheren Tochter Uniper, der wie der gesamten Branche die stark gefallenen Strom-Großhandelspreise zu schaffen machen. So hat der Konkurrent RWE 2016 einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro verbucht.

LUFTHANSA

Sinkende Erlöse im Ticketgeschäft, hohe Ausgaben für die Expansion der Billigtochter Eurowings und zweistellige Millionenverluste im Frachtgeschäft haben Europas umsatzstärkster Fluggesellschaft im vergangenen Jahr zu schaffen gemacht. Da kam das Lufthansa-Management mit ihren Kostensenkungen und Kapazitätsreduzierungen kaum hinterher. Nur gut, dass aufgrund des damals noch niedrigen Ölpreises die Spritrechnung der Airline deutlich zurückging. So wird Konzern-Chef Carsten Spohr am Donnerstag wohl tatsächlich die 1,8 Milliarden Euro Betriebsgewinn präsentieren können, die er im Herbst in Aussicht gestellt hatte.

FRAPORT

Am Frankfurter Flughafen ist die Passagierzahl im vergangenen Jahr mit 61 Millionen zwar leicht rückläufig gewesen. Trotzdem wird Fraport-Chef Stefan Schulte am Freitag neue Bestwerte beim Betriebs- und Nettogewinn präsentieren. Investoren des Frankfurter MDax-Konzerns hoffen deshalb auf eine deutlich höhere Dividende. Außerdem sind die Anleger begierig zu erfahren, ob neben Ryanair und Wizz Air weitere Billigfluggesellschaften Deutschlands größten Airport ansteuern werden. Der Flughafen-Betreiber hat unlängst angekündigt, bauliche Maßnahmen zu prüfen, um zusätzliche Passagiere abfertigen zu können. Bis zur geplanten Inbetriebnahme des Abfertigungsterminals 3 im Jahr 2023 könnten zwischenzeitliche Erweiterungen notwendig sein. Im Gespräch sind ein Ausbau des Terminals 2 sowie ein Abfertigungsgebäude in Leichtbauweise im Süden des Flughafengeländes.

HEXENSABBAT

Turbulenzen an den Aktienmärkten könnte diese Woche auch der „große Hexensabbat“ auslösen. Viermal im Jahr kommt es an den drei weltweit wichtigsten Derivatebörsen zu diesem Hexensabbat – für gewöhnlich am dritten Freitag des dritten Monats eines Quartals. Ende dieser Woche ist es also wieder soweit. Dann verfallen Terminkontrakte wie Futures und Optionen. Heißt, dass im Laufe des Tages die Abrechnungspreise festgestellt werden, anhand derer die Optionen und Futures bewertet werden. In den Tagen zuvor schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.