Aus unserer Wirtschaftsredaktion: Ausblick auf die Woche

Der Frühling hält Einzug in deutschen Landen. Endlich. Wie gut sich die Sonnenstrahlen anfühlen! Sie streicheln unsere Seele und stärken unser Powerhouse. Sonnenbrille statt Vitamintabletten.

Restanis Silicon Valley

Mit neuem Schwung und einer Anleihe an das Silicon Valley ist die Frankfurter Sparkasse im Jahr 2017 unterwegs. Der Marktführer in Frankfurt hat in Anlehnung an die Erfinder-Szene in Kalifornien ein „Innovations-Labor“ eingerichtet. Dort können sich kreative Köpfe der Sparkasse austoben, Ideen ausbrüten und neue Arbeitsweisen ausprobieren. Was sich ganz genau dahinter verbirgt und welche Hoffnungen im Digital-Zeitalter damit verbunden sind, wird Sparkassen-Chef Robert Restani am Dienstag erzählen. Man darf gespannt sein.

Theresas Scheidung

Großbritanniens Premierministerin Theresa May wird zur Wochenmitte die Scheidungsurkunde in Brüssel einreichen. Dann wird es ernst in Sachen Brexit. Die 27 verbleibenden EU-Länder wissen von diesem Tag an endlich genauer, mit welcher Wucht der Austritt der Briten Europa treffen wird. Der Finanzplatz in Frankfurt könnte aber einer der wenigen Profiteure werden. Denn mehr und mehr verdichten sich die Anzeichen, dass amerikanische und asiatische Finanzinstitute Arbeitsplätze wegen des Brexit aus London abziehen und an den Main verlagern wollen. Das gilt auch für die europäische Bankenaufsicht.

Die dümmste Bank

Die Staatsbank KfW gilt als ein solides und seriös geführtes Institut. Doch der einzige Makel, der ihre weiße Weste aufweist, hat die KfW gerade wieder eindrucksvoll bestätigt. Sie hat Fehlüberweisungen in Milliardenhöhe durchgeführt. Diesmal ist kein finanzieller Schaden entstanden. Doch die Blamage ist riesengroß. Denn kurz nach der Lehman-Pleite im September 2008 hatte das staatliche Institut 320 Millionen Euro an die Pleite-Investmentbank überwiesen. Daraufhin hing ihr „Bild“ das Etikett „die dümmste Bank Deutschlands“ um den Hals. Nun hat sich der Fauxpas wiederholt. Autsch, das tut richtig weh. Am Mittwoch lädt die Förderbank zur Bilanzpressekonferenz. Dann wird KfW-Chef Ulrich Schröder erklären müssen, was in seinem Laden schiefläuft.

Wetterauer Abhör-Affäre

Ein spektakulärer Wirtschaftskrimi spielt sich in der Mineralwasser- und Theater-Hochburg der Wetterau ab: In Bad Vilbel ist der Arznei-Konzern Stada beheimatet. Seit einigen Wochen tobt ein Übernahmekampf um diese Perle der deutschen Pharmabranche. Dessen Chef Matthias Wiedenfels ist Opfer einer Abhör-Affäre geworden, deren Umstände noch völlig im Dunkel liegen. Der Fall bietet aber erstklassigen Stoff für einen Action-Thriller mit Tom Cruise. Über das Drehbuch erfahren wir am kommenden Mittwoch mehr Details, wenn sich der Stada-Vorstand gegenüber der Presse erklärt.

Tränen lügen nicht

Zum Wochenende hin dürfte ein Einschreibebrief aus Brüssel in Eschborn eintrudeln und das Fusionsprojekt der Deutschen Börse mit der London Stock Exchange offiziell beenden. Die Briten haben bekanntlich die Reißleine gezogen, weil sie bei der elementaren Frage des künftigen Hauptsitzes von Europas Super-Börse bedingungslos an London festhalten. Doch das ist für den Finanzplatz Frankfurt, die hessische Landesregierung und wohl auch die Börsenaufsichtsbehörde das Knock-out-Kriterium. Offiziell wird die EU-Wettbewerbsbehörde den Zusammenschluss untersagen, weil sich die LSE weigert, eine unbedeutende Beteiligung an der italienischen Börse zu verkaufen. Sei’s drum. In Frankfurt weinen die meisten Finanzplatz-Akteure der geplatzten Fusion keine einzige Träne hinterher...