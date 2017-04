Ifo-Index, Deutsche Bank und mehr: Ausblick auf die Woche

Die Politik bestimmt derzeit die Märkte. Die alte Börsenweisheit, wonach politische Börsen kurze Beine haben, wird damit aber nicht in Frage gestellt. Denn das politische Umfeld – so wichtig es auch ist – dient in diesen Tagen als Vorwand für eher lahme Aktienmärkte. Die Unternehmensgewinne sind solide, aber mehr auch nicht. Sie liefern keinen Grund für eine weitere kräftige Aufwärtsbewegung. Es mangelt an Impulsen. Diese kann natürlich die Politik liefern. Ein Wahlergebnis in Frankreich, das auch für die Zukunft auf einen Europa-freundlichen Kurs schließen lässt, wird an den Märkten als stabilisierendes Signal gewertet werden. Genauso wichtig sind Impulse, wie sie aus den USA kommen. Die Aussage des Finanzministers Steven Mnuchin, wonach es noch 2017 eine umfassende Steuerreform geben wird, hat unter den Investoren mehr Kursphantasie ausgelöst.

Ifo-Index

Und vielleicht taugt ja heute auch der deutsche Ifo-Geschäftsklima-Index dazu, dem Dax Auftrieb zu geben. Im März war der Index – der die Einschätzungen der Manager zu Geschäftslage und Geschäftsperspektiven misst – überraschend um gleich 1,2 auf 112,3 Punkte geklettert. Die Stimmung unter den deutschen Firmenchefs war damit so gut wie seit fast sechs Jahren nicht mehr. Im Juli 2011, als der Ifo das letzte Mal so hoch stand, war die deutsche Wirtschaft anschließend mit einer Jahresrate von vier Prozent gewachsen.

Deutsche Flugsicherung

Stetiges Wachstum weist in Deutschland auch der Luftverkehr aus – dank des anhaltenden Booms der Billigflieger. Mehr als drei Millionen Flüge wurden 2016 am deutschen Himmel gezählt – alle hat die bundeseigene Deutsche Flugsicherung (DFS) mit Hauptsitz in Langen sicher abgewickelt. Aber obwohl die Zahl der Flüge immer weiter zunimmt, muss die unter Sparzwang stehende DFS mit weniger Personal auskommen. Zwar hat der Bund zu diesem Jahr das Eigenkapital der DFS um knapp 102 Millionen Euro erhöht. Aber das Geld musste die Flugsicherung an die Airlines weiterreichen – in Form niedrigerer Flugsicherungsgebühren. Am Dienstag wird Vorstandschef Klaus-Dieter Scheuerle berichten, wie erfolgreich die DFS 2016 gewirtschaftet hat.

Deutsche Bank

Wenn Deutschlands größtes Geldhaus am Donnerstag seine Zahlen fürs erste Quartal vorlegt, werden sich viele Augen auf die Performance der „Deutsche Asset Management“ richten – will doch Vorstandschef John Cryan die Vermögensverwaltungssparte an die Börse bringen. Ist es der Sparte gelungen, den Trend abfließender Investoren-Gelder und sinkenden Verwaltungsvermögens zu stoppen? Auch auf Details zur Integration der Postbank in das Privatkundengeschäft warten Beobachter gespannt. Und natürlich hoffen alle darauf, dass die Bank fürs laufende Geschäftsjahr trotz hoher Restrukturierungsaufwendungen einen Gewinn verspricht. „Wir hoffen, in diesem Jahr Gewinn zu machen“, hatte Cryan im Februar gesagt, als das Institut für 2006 rund 1,4 Milliarden Miese ausgewiesen hatte.

Europäische Zentralbank

Die Frankreich-Wahl wird nach Einschätzung von Experten auch die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag überschatten. Nur vier Tage nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen beraten die Währungshüter über ihren weiterhin extrem lockeren geldpolitischen Kurs. Wegen der Bedeutung des Urnengangs für die Euro-Zone erwartet die Mehrheit der Ökonomen, dass die EZB besonders vorsichtig agieren wird und dieses Mal keine weitreichenden Entscheidungen wagt. Manche Experten halten es aber für möglich, dass EZB-Präsident Mario Draghi bei der Konjunktureinschätzung dank zuletzt guter Wirtschaftsdaten optimistischere Töne anschlägt.