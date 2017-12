Wirtschaft: Ausblick auf die Woche

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“. Das Lied, das der Königsberger Pfarrer Georg Weissel 1632 zur Einweihung einer neuen Kirche dichtete, ist in der Adventszeit auf allen Weihnachtsmärkten zu hören – schon wegen seiner eingängigen Melodie. Weit geöffnet werden sollten die Kirchentüren, damit, so Psalm 24, „der König der Ehre“ einziehe. In den Advent wurde das Lied übernommen, weil gewartet wird auf Gott, auf das Christkind.

Neugierige Wirtschaftsjournalisten warten derweil ungeduldig darauf, dass Unternehmen und Verbände ihre Schlussfolgerungen aus dem zu Ende gehenden Jahr ziehen und einen Ausblick geben auf das kommende. Also machen Firmen und Verbände ihre Tore und Türen hoch und weit, um entsprechende Einblicke zu gewähren.

Maschinenbauer

In dieser Woche werden unter anderem die Maschinenbauer Bilanz ziehen – und die dürfte insgesamt erfreulich ausfallen. Deutschlands zweitgrößte Industriebranche nach den Automobilbauern profitiert spürbar von Investitionen in Produktionsanlagen rund um den Globus. Es sind vor allem die Kunden aus dem Ausland, die die Auftragsbücher füllen. Das Inlandsgeschäft, das traditionell für rund ein Viertel des Umsatzes steht, läuft dagegen (noch) nicht auf Hochtouren.

Firmenpleiten

Die Pleite genießt in Deutschland einen denkbar schlechten Ruf. Auf dem hässlichen „I-Wort“ für Insolvenz lastet der Ruch des Scheiterns, des persönlichen Versagens. Und welcher Unternehmer möchte sich das schon unterstellen lassen? Gerade Inhaber schämen sich oft noch deswegen. Folgerichtig gilt in der Öffentlichkeit das Credo: je weniger Pleiten, desto besser. So gesehen läuft in Deutschland alles bestens: Von 2009 bis 2016 ist die Zahl der Firmen-Insolvenzen stetig zurückgegangen. Und auch in diesem Jahr wird die Zahl weiter gesunken sein – dank der guten Konjunktur und den niedrigen Zinsen, die günstige Kredite ermöglichen. Wie die Situation im Detail aussieht – in Hessen und den einzelnen Branchen – weiß diese Woche die Auskunftei Creditreform zu berichten

Messe Frankfurt

Deutschlands größte Messegesellschaft wird diese Woche wohl einen Rekordumsatz für das laufende Jahr ankündigen. Vielleicht auch ein erneut verändertes Konzept für die seit Jahren schwächelnde Konsumgütermesse „Tendence“, die in diesem Jahr trotz des vorgezogenen Termins im Frühjahr ein weiteres Mal floppte. Und ein neues Messe-Format könnte der um Ideen nie verlegene Geschäftsführer Detlef Braun auch im Gepäck haben.