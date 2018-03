Ausblick auf die Woche

Ich finde es bedenklich, dass der Konflikt zwischen Türken und Kurden nun auch auf deutschem Boden ausgetragen wird. Noch problematischer allerdings ist, dass die Bundesregierung sich auf die Seite des Autokraten von Istanbul stellt und Recep Tayyip Erdogan indirekt unterstützt, indem Kurden-Organisationen als terroristische Vereinigung eingestuft und Demonstrationen von der deutschen Polizei unterbunden werden. Dabei ist Erdogan doch keinen Deut besser und deutlich mächtiger als seine Gegner – Deutschland sollte hier eine Positionierung vermeiden und sich lieber auf echte Bedrohungen konzentrieren. Also zum Beispiel den britischen Verbündeten gegen russische Giftgas-Angriffe zur Seite springen.

Handelskrieg

Nun aber zu dieser Woche. Die Gefahr eines drohenden Handelskriegs zwischen den USA und Europa wird auch in der neuen Woche das Geschehen an den Börsen prägen. Von diesen Ängsten sei aber schon recht viel in den Kursen enthalten, meinen Händler; außerdem sei Donald Trumps neuer Wirtschaftsberater Larry Kudlow Anhänger des Freihandels. Ob das reicht, um den neuen Konflikt um Steuern für die Internetriesen Amazon, Facebook und Google zu entschärfen, scheint aber doch fraglich. Das Thema wird im Zentrum des G20-Gipfels in Argentinien stehen. Bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch – der ersten unter dem neuen Fed-Chef Jerome Powell – gilt eine Anhebung des Leitzinses um einen Viertelprozentpunkt als gesetzt. Signale für eine künftig noch straffere Geldpolitik könnten dem Dollarkurs wieder Auftrieb geben.

EU-Gipfel

Am Donnerstag beginnt der EU-Gipfel. Die Themenliste ist dieses Mal lang: die Brexit-Verhandlungen mit London, eine Stellungnahme zu Russland nach dem bereits oben erwähnten Giftgas-Anschlag, eine gemeinsam Marschroute von Berlin und Paris beim anstehenden Umbau der Währungsunion, die Lage bei den Flüchtlingen – und eben die Digitalsteuer zulasten von Google & Co.

Bank-Bilanzen

Am Mittwoch will die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen ihre Bilanz für 2017 vorlegen. Nach neun Monaten zeichnete sich bereits ab, dass der Gewinn des soliden, aber immobilienlastigen Instituts leicht unter dem Ergebnis des Vorjahres liegen wird. Am Freitag folgt dann die Frankfurter Sparkasse, eine Tochter der Helaba.

Kentridge-Ausstellung

Das Frankfurter Liebieghaus zeigt ab Donnerstag eine Ausstellung des südafrikanischen Künstlers William Kentridge (geboren 1955). „O Sentimental Machine“ inszeniert einen Dialog zwischen den über 80 teils raumfüllenden Arbeiten Kentridges und den Skulpturen des Hauses aus Antike und Mittelalter.