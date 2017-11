Brüssel und wir: Auto mit Verstand braucht „stille Beifahrer“

Für viele Autokäufer gehören diese Zusatzausrüstungen zum kaum bezahlbaren Luxus: Assistenzsysteme, die selbsttätig bremsen, wenn ein Fußgänger die Straße überquert und übersehen wurde. Oder Kameras, die ein Tempolimit erkennen und das Fahrzeuge langsamer werden lassen. Oder das leichte Zittern des Lenkrades, wenn man unbeabsichtigt aus der Spur gerät. Und doch sollen auf lange Sicht alle Autos mit solchen Sicherheits-Ausstattungen ausgeliefert werden.

Das Europäische Parlament argumentiert nämlich mit eindeutigen Zahlen: 25 000 Menschen sterben jedes Jahr bei Verkehrsunfällen in der EU. Hunderttausende werden verletzt. Und: Etwa 90 Prozent der Crashs sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Also muss etwas geschehen.

In der vergangenen Woche sprach sich die überwältigende Mehrheit der Volksvertreter aller 28 Mitgliedstaaten in Straßburg dafür aus, dass künftig jeder Hersteller jedes Modell mit diesen Einrichtungen für mehr Sicherheit ausrüsten muss. Ab wann es dazu kommen soll, blieb noch offen. Zusammen mit dem automatischen Notruf, der bei einem Unfall ohne Zutun des Fahrers die GPS-Daten an die nächste Rettungsleitstelle schickt und somit den Notarzt oder die Sanitäter herbeiholt (dieser Zusatz ist für alle Neufahrzeuge ab 2018 vorgeschrieben), ergibt sich also ein umfassendes System aus aktivem und passivem Schutz.

Und vielleicht eine tatsächlich lebensrettende Funktion vor allem für Fußgänger und Radfahrer, die zu oft von Autofahrern übersehen werden. „Wir begehen Fehler, als Kraftfahrer, als Fußgänger, als Fahrradlenker“, sagte der zuständige Berichterstatter des Parlamentes nach der Verabschiedung. „Und dann sind Assistenzsysteme einfach stille Beifahrer, die helfen sollen, schwere Unfälle zu vermeiden.“

Bisher handelt es lediglich um einen Entschließungsantrag. Das heißt: Das Parlament legt der EU-Kommission den Wunsch vor, entsprechende gesetzliche Regelungen für die ganze Union zu erlassen. Die sollen übrigens allesamt bezahlbar sein, was aber kein Problem sein dürfte. Denn die Folgekosten von Unfällen für die Versicherungen gehen in die Milliarden. Da könne man, so hieß es in Straßburg, das Geld doch auch gleich in Autos investieren, die alle besser schützen.