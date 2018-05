Autobauer-Vergleich: BMW und VW belegen mit Spitzenplätzen

Schattenwirtschaft Wirtschaftsethiker: "Gesetzestreue muss belohnt werden"

Schwarzarbeit ist weit verbreitet. Warum ist das so – und was kann der Staat dagegen unternehmen? Redakteur Christophe Braun hat mit Gerhard Minnameier, Professor für Wirtschaftsethik und Wirtschaftspädagogik an der Goethe-Universität in Frankfurt gesprochen. mehr