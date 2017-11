BDI warnt: Deutschland steuert auf Rohstoff-Engpässe zu

Europäischer Schiffbau stark wie lange nicht

Hamburg. Die Werften in Deutschland und Europa stehen viel besser da als ihre Konkurrenten in Asien. Doch das muss nicht so bleiben. Der Schiffbauverband fordert von der Politik eine höhere Schlagzahl - doch die Hängepartie bei der Regierungsbildung führt zu Stillstand. mehr