BMW verkauft trotz starkem Euro mehr Autos

Gelernter NAturwissenschaftler Neuer BASF-Vorstandschef tritt heute sein Amt an

Ludwigshafen. Mit Martin Brudermüller kommt ein gelernter Naturwissenschaftler an die Spitze des Chemieriesen BASF. Der begeisterte Hobby-Handwerker ist im Unternehmen angesehen und gut vernetzt. Er will vor allem die Forschung an Zukunftsmaterialien stärker voranbringen. mehr