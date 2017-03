BUND will Verkaufsstopp für dreckige Diesel erzwingen

„Nordamerika-Hauptquartier” Haribo baut Fabrik in Wisconsin

Kenosha/Bonn. Deutsche Goldbären bald auch aus den USA: Der Süßwarenhersteller Haribo startet eine eigene Produktion in den Vereinigten Staaten. Die Fabrik soll in Kenosha in Wisconsin entstehen, wie das Unternehmen mitteilte. mehr