Bahn-Aufsichtsratschef Felcht tritt Ende März zurück

BASF prüft Fusion des Öl- und Gasgeschäfts mit Dea

Ludwigshafen. Bei der Fusionswelle in der Chemieindustrie hat BASF lange abseits gestanden. Das hat sich geändert. Nachdem das Unternehmen Interesse an Teilen von Bayer bekundet hat, nimmt es jetzt Dea in den Blick. Der Ausgang der Gespräche sei aber offen, heißt es. mehr