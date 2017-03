Messe: Neutrale Plattform statt Politik: Bangen vor ISH-Partnerland Türkei

Die ISH öffnet nächste Woche in Frankfurt ihre Tore. Die Sanitär- und Klimamesse steht für eine Branche, in der die deutschen Unternehmen auf mehr als 55 Milliarden Euro Umsatz kommen.

Die heftigen Spannungen zwischen der Bundesregierung und den türkischen Machthabern waren nicht abzusehen, als die Türkei im Juni 2015 zum Partnerland der Sanitär- und Klimamesse ISH 2017 bestimmt wurde. Als Gründe für die Wahl nennen Messe Frankfurt und die maßgeblichen Branchenverbände die vielen türkischen Unternehmen und Handwerker, die alle zwei Jahre nach Frankfurt kommen: „Mit dieser Entscheidung tragen wir der steigenden Beteiligung der Türkei zur ISH Rechnung – sowohl besucher- als auch ausstellerseitig“, sagt Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messegesellschaft.

Dieses Jahr sind mehr Firmen aus der Türkei vertreten als je zuvor: Auch weil Aussteller aus dem Gastland bei Wartelisten bevorzugt werden, ist die Zahl der türkischen Aussteller im Vergleich zur vorigen Schau um mehr als ein Drittel auf 140 gestiegen. Die Türkei ist damit nach Deutschland und Italien die drittwichtigste Ausstellernation auf der Messe, die sich ab Dienstag mit Themen rund um Gebäudetechnik, Wasser und Energie befasst. Normalerweise ist der Partnerland-Auftritt unspektakulär, wie vor zwei Jahren im Fall Polens. Doch kurz vor dem Referendum über die Verfassungsänderung in der Türkei birgt vor allem die Eröffnungsfeier, bei der neben Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) auch ein türkischer Vertreter auftreten soll, politische Brisanz. „Wir wissen noch nicht, wer als Vertreter des Partnerlandes sprechen wird“, sagt Marzin: „Eine Messe bringt immer viele Überraschungen – meistens positive.“ Messen seien politisch neutrale Handelsplattformen, die sich nach Kunden und Märkten richteten, unterstreicht Marzin. „Politische Aussagen würden wir überhaupt nicht schätzen!“, stellt der Präsident des Bundesverbandes der Heizungsindustrie (BDH), Manfred Greis, klar: „Aus Sicht der Hersteller ist die Türkei ein wichtiger Absatzmarkt, viele Handwerkskunden kommen nach Frankfurt“, sagt der Generalbevollmächtigte von Viessmann.

Zur ISH, die bis nächsten Samstag läuft, werden 2482 (Vorveranstaltung: 2465) Aussteller und knapp 200 000 Fachbesucher erwartet. 65 Prozent der Aussteller und 39 Prozent der Besucher kommen aus dem Ausland.

Die wirtschaftliche Lage der Branche ist angesichts des Baubooms in Deutschland gut. Laut einer Studie des Ifo-Instituts stieg der Umsatz von deutscher Industrie, Großhandel und Installationshandwerk im Bereich Sanitär, Heizung, Lüftung und Klima im Vorjahr von 53,84 auf 55,65 Milliarden Euro, davon im Inland von 44,25 auf 45,7 Milliarden. Damit konnte die Gebäudetechnik-Branche nach Industrieangaben den stabilen Aufschwung der vergangenen Jahre fortsetzen. In Deutschland gibt es rund 50 000 Handwerksbetriebe aus der Branche mit zusammen 366 000 Mitarbeitern (plus 40 000 Azubis).

Modernisierungsstau

Wenig voran geht allerdings bei der Modernisierung der häufig veralteten Heizungsanlagen und Ventilatoren im Lande. Zwar planen laut einer Emnid-Umfrage 21 Prozent der Hausbesitzer, in den nächsten fünf Jahren ein neues Bad (Kostenpunkt rund 20 000 Euro) oder eine neue Heizung (rund 10 000 Euro) anzuschaffen. „Die Modernisierungsbereitschaft der Hauseigentümer scheint ungebrochen“, folgert Friedrich Budde, Präsident des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima.

Doch bei innovativen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, Biomassekesseln oder thermischen Solaranlagen sind die verkauften Stückzahlen sogar rückläufig, bei Wärmepumpen verharren sie trotz Wachstums auf einem niedrigem Niveau von unter zehn Prozent des Gesamtmarkts. Laut Greis werden jährlich nur 700 000 Heizungsanlagen modernisiert, notwendig wären jedoch eine Million: „Und das passiert nicht. Vor allem für die alten Ölheizungen brauchen wir eine Lösung!“ Doch stattdessen flöße die Politik den Menschen Angst vor Fehlinvestitionen ein, indem ständig neue Förderprogramme angekündigt und dann wieder zurückgenommen würden, statt vernünftige Anreize zu setzen: „Das hat zu Attentismus im Markt geführt“, beklagt der Viessmann-Manager. Dabei könnten laut Greis durch moderne, effiziente Anlagen rund 15 Prozent des gesamten deutschen Energieverbrauchs eingespart werden – das ist mehr als die Leistung aller Atomkraftwerke. Vor allem die steuerliche Absetzbarkeit von Maßnahmen zur Energieeinsparung würde sich der Branchenvertreter wünschen.

Digitalisierung der Heizung

Immerhin soll auf der diesjährigen ISH die Digitalisierung der Heizungssysteme – also deren Steuerung per App – einen großen Schritt vorankommen. Zwar sei das vernetzte „Smart Home“ bisher nicht zu einem Markt geworden wie vor zehn Jahren erhofft, gibt BDH-Hauptgeschäftsführer Andreas Lücke zu. Doch jetzt, wo wegen funktionierender Funktechnik nicht mehr die Wände für Leitungen aufgehackt werden müsse, stehe der Durchbruch unmittelbar bevor. Die Digitaltechnik bietet nach Branchenangaben nicht nur einen Komfortgewinn für den Kunden, sondern durch eine automatische Optimierung der Heizungseinstellung auch zusätzliches Energieeinsparpotenzial.