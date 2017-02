Zweistellige Zuwächse bei Auftragseingängen und Zahl der Baugenehmigungen: Bauboom in Hessen beschleunigt sich

Der Boom in Hessens Baubranche beschleunigt sich zunehmend. Die Umsätze im Bauhauptgewerbe (Betriebe mit mindestens 20 Mitarbeitern) stiegen im Vorjahr im Vergleich zu 2015 um 9,6 Prozent, die Auftragseingänge sogar um 18,9 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten lag mit 8,6 Prozent ebenfalls deutlich im Plus und stieg zeitweise auf mehr als 27 500, wie das Statistische Landesamt ermittelt hat; inklusive der Kleinbetriebe geht der Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen von 58 000 Beschäftigten im Jahresdurchschnitt aus (plus 12 Prozent).

Damit übertraf Hessen zugleich das bundesweite Wachstum – obwohl die Branche auch in ganz Deutschland das stärkste Umsatzplus seit dem Jahr 2000 erreichte. Es lag bei 7,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Für das laufende Jahr peilt die Branche fünf Prozent Wachstum und die höchsten Umsätze seit 1995 an. Grund für diesen Optimismus ist vor allem das florierende Neugeschäft. Denn die Aufträge lagen 2016 nominal um 14,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Damit seien die Betriebe mit dem „höchsten Auftragsbestand der bundesdeutschen Geschichte“ ins neue Jahr gestartet, meinte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB). So reichten die Bestellungen im Schnitt für gut drei Monate. Die Firmen stockten ihr Personal um 18 000 auf 781 000 auf. In diesem Jahr kämen wohl fast 10 000 Beschäftigte hinzu.

Der HDB legt auch Zahlen für kleinere Firmen vor. Demnach hat die gesamte Branche ihre Umsätze im Vorjahr auf 107 Milliarden Euro gesteigert. „Der Wohnungsbau war auch 2016 die stärkste Stütze der Baukonjunktur“, so der Verband; in dieser Sparte rechnet er fürs laufende Jahr mit einem voraussichtlichen Umsatzplus von sieben Prozent.

Das galt auch für Hessen, wo die baugewerblichen Umsätze im Dezember 2016 um 11,7 Prozent zulegten. Neben dem öffentlichen und Verkehrsbau (plus 25,2 Prozent) trug vor allem der Wohnungsbau (plus 19,9 Prozent) zu diesem Anstieg bei. Etwas schwächer zeigten sich die Umsätze im gewerblichen und industriellen Bau (minus 2,9 Prozent), also bei Büro- oder Fabrikgebäuden, Lagerhallen und Supermärkten.

Platzt die Blase?

Die niedrigen Zinsen, die gute Lage am Jobmarkt und mangelnde Anlagealternativen für Investoren sorgen seit einigen Jahren für Schlagzeilen, die einen Boom im Wohnungsbau nahelegen. Beispielsweise stieg in Hessen im Vorjahr die Zahl der genehmigten Wohnungen um 24,5 Prozent auf 22 433, wie sich aus Daten des Statistischen Landesamtes errechnen lässt. Bundesweit lag das Plus bei den Baugenehmigungen bei 23 Prozent (bis Ende November, 340 000 Wohnungen). In den Jahren zuvor war allerdings in Hessen wenig Wachstum zu sehen, zwischen 2013 und 2015 stagnierte die Zahl der Baugenehmigungen im Land.

Die hohe Nachfrage sorgt dafür, dass die Preise vor allem für Eigentumswohnungen enorm gestiegen sind. Die Bundesbank schlug wegen der Lage in Ballungsräumen bereits Alarm – sie sieht dort Preisübertreibungen von 15 bis 30 Prozent. Ökonomen gehen aber davon aus, dass die Preise noch weiter steigen dürften. „Beenden könnte diesen Boom wohl nur ein spürbarer Anstieg der Zinsen, der aber nicht in Sicht ist“, sagte Commerzbank-Experte Marco Wagner. Er warnte vor Risiken, sollte die Blase platzen: „Je länger der Boom dauert, umso größer werden die Gefahren, dass es zu beträchtlichen Übertreibungen kommt“, sagte Wagner. „Deren Korrektur würde die Wirtschaft massiv belasten.“