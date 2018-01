Sanierung kommunaler Straßen: Baugewerbe kritisiert öffentliche Auftraggeber

Eigentlich brummt es am Bau in Hessen, aber die Unternehmen klagen deutlich über mangelnde Kompetenz und Organisation bei ihren öffentlichen Auftraggebern. „Die öffentliche Hand macht zu wenig, um die dringend notwendigen Investitionen vorzubereiten”, erklärte der Vizepräsident des Verbandes baugewerblicher Unternehmer Hessen, Hans-Hartwig Loewenstein, am Montag in Frankfurt. Er habe auch den deutlichen Eindruck, dass es den Kommunen an Fachpersonal fehle, um Bauten und Erhalt von Straßen und Gebäuden abzuwickeln.

Der Verband sieht einen deutlichen Nachholbedarf insbesondere bei der Sanierung kommunaler Straßen. Die Aufträge würden überwiegend für die zweite Jahreshälfte vergeben, was zu Ungleichgewichten in der Auftragslage führe. Auch aufgrund der milderen Witterung sei die Branche aber inzwischen in der Lage, fast das ganze Jahr über ihre Bauleistungen anzubringen. Ein Ausgleich der saisonalen Ungleichgewichte könnte seiner Einschätzung nach die Bauleistung um 30 Prozent steigern, meinte Loewenstein.

(dpa)