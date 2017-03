Behörde vermutet „betrügerische Strategien” bei Renault

Flughafen-Tarifstreit: Verdi für Vermittler statt Schlichter

Berlin. Nach mehreren Streiktagen des Bodenpersonals wird in Berlin erstmal wieder geflogen. Bis Sonntag soll das so bleiben, danach sind wieder Streiks möglich. Die Gewerkschaft Verdi lehnt eine Schlichtung ab, bietet aber einen anderen Weg an. mehr