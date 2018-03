Werbekampagne gestartet: Bei Fraport sind 1800 Stellen frei

Dax-Anleger setzen auf Entspannung im US-Handelskonflikt

Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag auf eine Entspannung im Handelskonflikt mit den USA gesetzt. Der Dax knüpfte an seine jüngste Erholung an und schloss mit 12 355,57 Punkten. Das war ein Plus von 0,90 Prozent. mehr