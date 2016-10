Zerrüttete Einheit: Belgische Region Wallonien torpediert Handelspakt Ceta

„Ich denke nie über Fehler nach, die andere mich gezwungen haben, zu machen.“ Es war die Trotzreaktion des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Ein Seitenhieb auf die Staats- und Regierungschefs, die im Juni auf ein sogenanntes gemischtes Abkommen bestanden hatten, nach dem das Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada auch von den nationalen Parlamenten bestätigt werden muss. Der Luxemburger war schon damals dagegen und konnte sich am gestrigen Freitag nach Ende des Gipfels den bissigen Kommentar nicht verkneifen. Eine vielsagende Bemerkung, die ein Bild über das Zusammentreffen gab, das die große Einheit demonstrieren sollte, stattdessen aber von Bitterkeit geprägt war.

Denn weder in der Nacht noch am Morgen war es der Kommission gelungen, die Zweifel der Wallonen auszuräumen. Die Regionalregierung des südlichen, französischsprachigen Teils Belgiens hat sich auch am Freitagmittag quergelegt: „Wenn Schiedsgerichte und nicht belgische Höfe in Streitfragen entscheiden, sind wir draußen“, polterte Ministerpräsident Paul Magnette. Dabei ist es der EU-Behörde gelungen, mit Kanada eine Einigung zu finden und statt der ursprünglich geplanten privaten Schiedsgerichte einen öffentlichen, von beiden Ländern mit Richtern besetzten Gerichtshof für Handelsfragen einzurichten. Darüber hinaus hatte sich die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland auf ein Zusatzdokument eingelassen: Darin heißt es, dass die Gesetzgebung, etwa für die Wirtschaft, nicht von ausländischen Firmen verklagt werden kann. Auch die öffentlichen Dienstleistungen bleiben demnach „ohne jede Einschränkung“ in staatlicher Hand.

Und dennoch gelang es nicht, das wallonische Kabinett zu überzeugen. „Chlorhühner wollen wir nicht“, wurde einmal mehr ein falsches Vorurteil bemüht. „Wir werden von einem einzigen Staat der EU in Geiselhaft genommen“, machte die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite ihrem Ärger gestern Luft. Die Bundeskanzlerin bemühte sich, das Thema praktisch zu umgehen: „In Belgien dauern die Beratungen über Ceta an, die warten wir ab“, lautete die knappe Auskunft von Angela Merkel. Damit wird der für kommenden Donnerstag geplante EU-Kanada-Gipfel immer unwahrscheinlicher. Es sei denn, es gelingt, die Wallonen bis dahin zu überzeugen und noch vor Beginn des internationalen Treffens ein einheitliches Ja der 28 Staats- und Regierungschefs zu erreichen.

Auf die Frage, ob nicht alles einfacher gewesen wäre, wenn man das Abkommen in der Hand der Kommission gelassen und damit nur die Zustimmung der Staatenlenker sowie des EU-Parlaments notwendig gewesen wäre, reagierte Merkel mit einem gequälten Lächeln: „Dann hätten wir vielleicht anderen Ärger“, sagte sie mit Hinblick auf die mögliche Reaktion des Bundestags.

Eine Einheit konnten die EU-Länder allerdings auch bei den anderen Themen nicht so recht finden. Zwar wurde über Handelsinstrumente gesprochen und wie man sich vor „Überkapazitäten aus dem Ausland schützen könne“, so Merkel (ohne dabei Chinas Billigstahl in den Mund zu nehmen). Noch vor Jahresende, wenn Peking als Vollmitglied der Welthandelsorganisation akzeptiert wird, sollen schlagkräftige Mechanismen stehen. Ausgerechnet die erstmals beim Gipfel anwesende britische Premierministerin Theresa May warf ihren Amtskollegen dabei einen Pflock zwischen die Füße – und hält damit an der bei diesem Thema traditionellen Blockadehaltung Großbritanniens gegen Einschränkungen des Freihandels fest. Darüber hinaus verlangte die neue Regierungschefin des Vereinigten Königreichs, man möge ihr Land auch bei künftigen Gipfeln nicht ausschließen. Andernfalls könne sie dort gefällte Entscheidungen nicht mittragen.

Eine direkte Antwort der übrigen 27 Staats- und Regierungschefs bekam sie nicht. Schließlich wollte man erst verhandeln, wenn das Austrittsgesuch aus London in Brüssel spätestens Ende März vorliegt. Bis dahin ist eine informelle Runde unter Ausschluss Großbritanniens auf Malta geplant.





Kommentar: Traum vom freien Handel Zumindest einen Erfolg hätte dieser Gipfel bringen können: ein Freihandelsabkommen. Tatsächlich muss man sich an dieser Stelle fragen, ob die Staats- und Regierungschefs und übrigens auch Abgeordnete clearing