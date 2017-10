Bieterfrist für Air-Berlin-Technik endet

Online-Handel Kampf der Drogerieartikel-Händler: Babynahrung geht nach China

Frankfurt. Auch bei den Drogeriemärkten geht der Trend immer mehr in Richtung Online-Handel. Der Marktführer dm und auch Rossmann bieten für Kunden mittlerweile versandkostenfreie Bestellmöglichkeiten in die Filialen an. Noch ist es ein Randgeschäft, doch der Umsatz wächst kräftig. mehr