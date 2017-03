Ifo-Studie: Bildung macht sich vor allem in Südhessen bezahlt

Auf Hochtouren laufen derzeit die Abiturprüfungen in Hessen: Während Schülerinnen und Schüler des Fachs Physik heute noch über ihren schriftlichen Aufgaben brüten, büffeln andere schon für ihre mündlichen Abschlussprüfungen im Juni. Rund 25 500 Jugendliche nehmen an 262 Schulen am Landesabitur teil.

Und viele von ihnen wissen längst, was sie mit der allgemeinen Hochschulreife in der Tasche machen wollen. Wie Michaela Mayer vom Goethe-Gymnasium in Frankfurt. Volkswirtschaftslehre will sie studieren, wie sie sagt. Warum? „Weil da am Ende ein gut bezahlter Job steht.“ Das mag ein bisschen altklug und berechnend für eine Schülerin klingen. Aber es stimmt. Man wird zwar nicht zwangsläufig glücklich als Hochschulabsolvent – Studenten sind nicht die besseren Menschen, und wer es als Klempnermeister geschickt anstellt und sein eigenes kleines Unternehmen zum Laufen bringt, lässt auch manchen Lehrer vor Neid erblassen. Aber zum einen gibt es im Durchschnitt keine bessere Versicherung gegen Arbeitslosigkeit als ein erfolgreiches Studium. Und zum anderen liegt das Lebenseinkommen von Akademikern deutlich über dem von Nichtakademikern.

Geringeres Risiko

Das belegt eine bundesweite Studie, die das renommierte Ifo-Institut an der Universität München im Auftrag der Frankfurter Kapitalanlagegesellschaft Union Investment gestern vorgestellt hat. Darin haben Professor Ludger Wößmann und sein Team untersucht, welches Einkommen eine einfache Berufsausbildung, ein Meister- oder Techniker-Abschluss und ein Universitätsstudium über das gesamte Erwerbsleben bringen. „Bildung und Wohlstand gehen Hand in Hand“, resümiert Wößmann, „auch in Hessen.“ Das beginnt schon bei dem Risiko, seinen Job zu verlieren: Während die durchschnittliche Arbeitslosenquote bei Menschen ohne Berufsausbildung in den vergangenen 40 Jahren von vier auf 19 Prozent gestiegen ist, hat sie bei Menschen mit einer Lehre nur von drei auf knapp sieben Prozent zugenommen. Bei Universitätsabsolventen liegt sie in Hessen bei knapp 2,8 Prozent.

Und wie viel verdient man nun je nach Ausbildungsweg im Schnitt? Laut Ifo-Studie erreichen Hessens Arbeitnehmer mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung ein durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen von 1894 Euro im Regierungsbezirk Kassel, 1943 Euro im Bezirk Gießen und 2130 im Bezirk Darmstadt. Dieser Wert aus Südhessen ist bundesweit Spitze. Das gilt allerdings auch für die Gehälter von Meistern/Technikern und Uniabsolventen: So kommt ein Meister im Bezirk Darmstadt auf ein monatliches Nettoeinkommen von 2859 Euro, während der Bundesdurchschnitt 2378 Euro beträgt. In den Bezirken Gießen und Kassel gibt’s 2453 bzw. nur 2289 Euro. Universitätsabsolventen bringen es in Südhessen auf durchschnittlich 4080 Euro, in Mittelhessen auf 3672 Euro und in Nordhessen auf 3583 Euro. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt kommt ein Akademiker laut Studie auf 3568 Euro.

„Die Wirtschaft in der Region Darmstadt ist nun mal sehr stark international ausgerichtet und hat eine besonders vielfältige Branchenstruktur“, kommentiert Professor Wößmann, die hohen Gehälter in Südhessen. „Die guten Löhne sind nicht zuletzt auf die besonders wichtigen Wirtschaftsbereiche, Dienstleistungen für Unternehmen sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen zurückzuführen. Zudem ist Frankfurt nicht nur Deutschlands größter Finanz- und Bankenstandort. Dort sind auch zahlreiche Hochtechnologiefirmen in der Region ansässig, die gute Gehälter zahlen.“

Starkes Gefälle

Hochgerechnet auf die gesamten Lebenseinkommen entstehen da beeindruckende Lohngefälle, die im Bezirk Darmstadt ebenfalls am größten unter allen 46 deutschen Bezirken ausfallen. So bringt dort die Ausbildung zum Meister über das Erwerbsleben hinweg einen Verdienst von durchschnittlich mindestens 799 000 Euro. Das sind im Vergleich zu einer einfachen Berufsausbildung mindestens 156 400 Euro mehr. In den Bezirken Gießen und Kassel beträgt die Differenz maximal 146 000 bzw. 123 000 Euro. Uniabsolventen verdienen in Südhessen bis zur Rente im Schnitt mindestens 1,048 Millionen Euro – und damit mindestens 407 000 Euro mehr als Erwerbstätige mit einfacher Berufsausbildung. In Frankfurt beträgt die Differenz sogar 461 000 Euro. In den Regionen Gießen und Kassel sind es mindestens 326 000 bzw. 348 000 Euro. Dabei hat das Ifo-Institut die mit 30 000 Euro veranschlagten Studienkosten bereits abgezogen.

Aber natürlich sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Fachrichtungen ebenfalls recht groß. So verspricht eine Ausbildung bei Banken und Versicherungen das größte Lebenseinkommen. Dagegen stehen ausgebildete Friseure ganz am Ende der Lohnskala. Bei den Akademikern sind es nach wie vor die Mediziner, die am besten verdienen – mit weitem Abstand gefolgt von den Juristen. Am schlechtesten schneiden die Sozialarbeiter ab. Wirtschaftswissenschaftler stehen immerhin auf Rang drei der akademischen Gehaltsliste – keine schlechten Aussichten also für Gymnasiastin Michaela.