Bitcoin steigt erstmals über 12 000 US-Dollar

Brüssel legt grundlegende Pläne zur Währungsunion vor

Brüssel. Europas Wirtschaftslage ist so gut wie lange nicht. Die EU-Kommission will am Mittwoch die Gelegenheit nutzen, um den Kontinent nun gegen künftige Finanzkrisen zu wappnen. Die Frage für die kommenden Monate: Findet sie für ihre Ideen Unterstützung? mehr