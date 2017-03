Bodenpersonal an Berliner Flughäfen streikt erneut

Zum Start in die neue Woche müssen Reisende erneut mit Verspätungen und Flugausfällen an den Berliner Flughäfen rechnen. Für heute hat die Gewerkschaft Verdi die rund 2000 Beschäftigte des Bodenpersonals Tegel und Schönefeld zu einem weiteren Streik aufgerufen.

Der Ausstand soll gegen 4 Uhr mit Beginn der Frühschicht starten und am Dienstagmorgen mit dem Ende der Nachtschicht gegen 5 Uhr enden.

Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg rechnet mit starken Beeinträchtigungen. „Wir bitten alle Fluggäste, sich bei ihren Airlines über den aktuellen Flugstatus zu informieren”, sagte ein Sprecher am Sonntag. Erst am Freitag waren Hunderte Flüge in Tegel und Schönefeld ausgefallen.

Weil es dennoch kein neues Angebot der Arbeitgeber gab, ist der Streik für Verdi unausweichlich. Die Gewerkschaft fordert bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten einen Euro mehr pro Stunde für die Mitarbeiter des Bodenpersonals. Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne in allen Entgeltgruppen an - bei einer Laufzeit von drei Jahren und mit einem Gesamtvolumen von acht Prozent mehr Geld.

