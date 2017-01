Wichtige Weichenstellungen stehen an: Börsenfusion: Stunde der Wahrheit rückt näher

Mehr als 1000 geladene Gäste werden sich heute in Eschborn einfinden, um mit der Führung der Deutschen Börse die Jahreseröffnung 2017 feierlich zu begehen. Börsen-Aufsichtsratschef Joachim Faber und Börsen-CEO Carsten Kengeter werden in ihrem Hauptquartier „The Cube“ Hof halten und die große Bühne zu nutzen wissen, um für ihr Jahrhundertprojekt zu werben. Als Gastredner soll sie dabei Laurence Douglas Fink unterstützen. Der 64-Jährige ist Chef des weltweit größten Vermögensverwalter Blackrock. Die amerikanische Kapitalsammelstelle managt inzwischen über 5000 Milliarden US-Dollar. Und Fink gilt als „der mächtigste Mann der Wall Street“. Zudem ist Blackrock mit einer Beteiligung von 5,01 Prozent der größte Einzelaktionär des Dax-Konzerns Deutsche Börse. Man darf gespannt sein, mit welchen Argumenten Fink die Börsenfusion unterstützen wird.

Fürsprache ist dringend notwendig, denn die Zustimmung zur Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) ist derzeit überschaubar. Die Kritiker haben zuletzt die Meinungshoheit zurückerobert. Die hessische Landespolitik, ein großer Teil der Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler in Frankfurt sowie Wirtschafts- und Unternehmerverbände haben sich wegen der Struktur des Vorhabens gegen die Fusion ausgesprochen. Die Fürsprecher finden sich hauptsächlich in den Hochhaustürmen der Frankfurter Banken. Das Kernproblem ist der vorgesehene Sitz der Fusionsholding in London. Dort soll die künftige Schaltzentrale der Macht, die Dachgesellschaft HoldCo, angesiedelt sein.

Das sehen viele Kritiker als „Ausverkauf“ Frankfurter Interessen. Das Zusammengehen der beiden größten Börsenbetreiber Europas darf nur unter der Bedingung stattfinden, dass der künftige Hauptsitz in Frankfurt oder mindestens in Hessen sein wird“, unterstrich der CDU-Landtagsabgeordnete Ulrich Caspar am Sonntag im Gespräch mit dieser Zeitung. Er erinnerte an die Landtagsdebatte vor einigen Monaten: „Darüber herrschte Konsens bei allen Fraktionen.“

Neues Angebot im Gepäck

Vom Geheimtreffen am Dienstag erwartet der CDU-Politiker, dass die Börsen-Manager aus Frankfurt und London ein neues Angebot zum Hauptsitz der Fusionsholding mitbringen. „Aus unserer Sicht ist es leichter verkraftbar, den künftigen Chefposten einem Briten zu überlassen, als den Sitz dauerhaft nach London zu geben“, schlägt Caspar vor.

An die Adressen von Ministerpräsident Volker Bouffier und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir richtet er den Appell, sich nur nicht von dem Versprechen auf einen „Doppelsitz London-Frankfurt“ ködern zu lassen. Erfahrungen hätten gezeigt, dass sich bei einer solchen Konstruktion am Ende immer der bedeutendere Standort behaupte. Das sei eindeutig die Finanzmetropole an der Themse. Das würde für Frankfurt einen schleichenden Bedeutungsverlust nach sich ziehen.

Ähnliches hatte auch Florian Rentsch, der FDP-Fraktionsvorsitzende, befürchtet. Rentsch hat die Sorge, dass am Ende die Deutsche Börse mit der hessischen Landesregierung einen Deal machen könnte, der auf den ersten Blick vertretbar ausschaue, langfristig aber fatale Folgen für den hessischen Finanzplatz habe. Das hessische Wirtschaftsministerium muss als Börsenaufsichtsbehörde dem Fusionsplan nach der EU-Wettbewerbsbehörde die finale Genehmigung erteilen. Daher suchen die Börsen-Manager jetzt das vertrauliche Gespräch mit Bouffier und Al-Wazir. Für Caspar wie für Rentsch darf es keine Festlegung des künftigen Hauptsitzes außerhalb der EU geben. Und genau das wäre mit London nach dem Brexit-Votum der Briten der Fall.

Vor wenigen Tagen erst hat sich der Frankfurter IHK-Präsident Mathias Müller in einem Interview der „Börsen-Zeitung“ ohne Wenn und Aber positioniert: „Die Hauptprobleme sind der im Fusionsvertrag festgelegte und auch von den Anteilseignern beider Börsen angenommene Sitz der Holding in London sowie der Umstand, dass allein englisches Recht Grundlage für die Fusion und das neue zukünftige Unternehmen sein soll. Wir müssen feststellen, dass durch das Brexit-Votum, den Beschluss einer Mehrheit der britischen Bevölkerung, aus der Europäischen Union auszutreten, ein neuer Sachverhalt entstanden ist. Da der Sitz dann außerhalb der EU liegt, muss die Standortfrage völlig neu bewertet werden.“

Der CDU-Politiker Caspar zeigt sich überrascht, dass die deutsch-britischen Börsen-Konzerne trotz des starken Gegenwinds in Deutschland noch immer nicht von ihren alten Konzepten abgerückt sind. „Spätestens nach dem Brexit hätte es zu einer Korrektur kommen müssen“, so Caspar. Das große Event heute Abend in Eschborn werde Vorstandschef Kengeter in gewohnter Manier nutzen, um die PR-Trommel zu schlagen, ist sich Caspar ganz sicher.