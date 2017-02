Börsenfusion zwischen Frankfurt und London vor möglichem Aus

Starinvestor Buffett mit Gewinnsprung

Omaha. Warren Buffetts Gespür für lukrative Geldgeschäfte hat seinen Aktionären einen weiteren Milliardengewinn beschert. In seinem Brief an die Investoren macht die Investorenlegende Mut für Trumps Regierungszeit, etwas indirekte Kritik am neuen Präsidenten gibt es aber auch. mehr