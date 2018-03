Die Pläne von Siemens-Chef Joe Kaeser gehen auf: Mit einem soliden Börsen-Einstand für die Medizintechnik-Sparte Healthineers kommt er seinem Ziel, aus dem einst etwas schwerfälligen und weit verzweigten Elektrokonzern einen Flottenverbund mit einzelnen Schnellbooten zu machen, ein gutes Stück näher. Kurz vor knapp kam es allerdings zu einer peinlichen Panne auf dem Parkett: Ausgerechnet zum „Tag der Aktie“, mit dem den Deutschen die Geldanlage in Wertpapieren nahegebracht werden soll, hakte es im Handelssystem der Deutschen Börse.

Gut eine Stunde länger als geplant musste sich deshalb das angereiste Management gedulden, bis der erste Kurs der Healthineers-Aktie auf der Tafel erschien – und für Freude und Erleichterung sorgte, nachdem während der Wartezeit schon die ein oder andere Sektflasche vorzeitig entkorkt worden war: Mit 29,10 Euro lag der Einstandskurs um vier Prozent über dem Ausgabepreis von 28 Euro, die Papiere schlossen satte 7,9 Prozent höher bei 30,20 Euro. Der Börsenneuling sprach von einem erfolgreichen Debüt: „Wir sind stolz und freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben“, so Healthineers-Chef Bernd Montag.

Auch auf dem Weg dahin hatte Siemens allerdings gewisse Hindernisse zu bewältigen: Die 4,2 Milliarden Euro, die der Konzern durch die Platzierung von 15 Prozent seiner Medizintechniktochter hereinholt, liegen deutlich unter den ursprünglichen Analystenerwartungen, die mit 6 bis 10 Milliarden Euro gerechnet hatten. Trotzdem bleibt es einer der größten Börsengänge der deutschen Geschichte. Auf ein noch größeres Platzierungsvolumen kamen nur die Deutsche Telekom 1996, die Deutsche Post und die einstige Siemens-Chiptochter Infineon 2000 sowie der vor der Zerschlagung stehende Energieanbieter Innogy (2016).

Mit Ausgliederungen wie der von Siemens Healthineers will Kaeser einzelne Konzerneinheiten selbstständiger und damit agiler und wettbewerbsfähiger machen. Dafür hatte er bereits das Windgeschäft mit dem spanischen Konkurrenten Gamesa fusioniert. Für das Zuggeschäft ist ein Zusammenschluss mit dem französischen Wettbewerber Alstom vereinbart. Mit dem Börsengang von Healthineers soll es also künftig drei börsennotierte Töchter geben, die annähernd für die Hälfte des Konzernumsatzes stehen.

Das Medizintechnikunternehmen, das als Ertragsperle des Konzerns gilt und Weltmarktführer bei Röntgen- und Ultraschallgeräten sowie Magnetresonanztomographen ist, soll mit dem Geld aus dem Börsengang Zukäufe finanzieren können. Im vergangenen Geschäftsjahr (Ende September) kam die Sparte bei 13,8 Milliarden Euro Umsatz auf ein operatives Ergebnis von knapp 2,5 Milliarden Euro. In der Labordiagnostik ist Healthineers die Nummer zwei weltweit. Dazu bietet das Unternehmen noch Spezialtherapiekonzepte an. Mehr als die Hälfte des Umsatzes ist wiederkehrend – wie das Servicegeschäft – und damit unabhängig von wirtschaftlichen Zyklen.

Siemens hatte in der Vergangenheit schon häufiger Geschäfte über die Börse abgegeben, die aus Sicht des Managements nicht mehr zum Kern gehörten: 1999 die Bauelementetochter Epcos, 2000 das Chipgeschäft Infineon und 2013 die Lichttochter Osram. Ein geplanter Börsengang der Hörgerätesparte wurde 2014 zugunsten eines Verkaufs abgeblasen. Die Unternehmen entwickelten sich danach unterschiedlich. Gemeinsam haben sie jedoch eins: Nach dem Börsengang folgten teils schmerzhafte Restrukturierungsprozesse. Epcos ist mittlerweile in der japanischen TDK aufgegangen und wurde bereits 2009 wieder vom Kurszettel gestrichen. Infineon litt unter seinem schwächelnden Speicherchipgeschäft, das der Chipkonzern unter dem Namen Qimonda an die Börse und wenig später in die Insolvenz schickte. Mittlerweile hat sich der Dax-Konzern neu erfunden und ist wieder in der Erfolgsspur. Auch Osram musste sein klassisches Lampengeschäft sanieren – und verkaufte es später nach China.

An keinem der Unternehmen hält Siemens heute noch Anteile. Bei Healthineers, Gamesa und Alstom soll das anders sein – hier will Siemens die Mehrheit behalten. Der Kurs von Siemens birgt aber auch hier Risiken: So stottert der Motor im Windgeschäft von Gamesa, was nicht nur dem aktuell schwierigen Marktumfeld mit scharfem Preisdruck geschuldet ist, sondern auch internen Problemen. Ein weiterer Kritikpunkt, auch von Investoren, ist der schleichende Machtverlust bei den Töchtern.