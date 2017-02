Die Unberechenbarkeit des neuen US-Präsidenten Donald Trump wird auch in dieser Woche für Unruhe an den Börsen und in den Hauptstädten weltweit sorgen. Zwar haben sein geplantes Konjunkturprogramm (der Bau von Autobahnen hat da Tradition) und erhoffte Erleichterungen für Banken den Leitindex Dow Jones zum Wochenschluss wieder über die Marke von 20 000 Punkten getrieben, doch könnte seine Regierung auch jederzeit einen Handelskrieg auslösen und die Börsen damit auf Talfahrt schicken. Fest steht nur, dass es spannend bleibt.

Vor dem Brexit

Mag auch alle Welt vor Strafzöllen zittern, eine Insel hofft sogar auf bessere Beziehungen zu den USA – und zwar Großbritannien ohne die lästigen EU-Fesseln (und vielleicht auch bald ohne die geizigen Schotten). Die Konjunktur des Vereinigten Königreichs hat sich trotz des Brexit bislang gut geschlagen, aber noch ist ja auch nichts passiert. Zuletzt kam Premierministerin Theresa May durch die Parlamentszustimmung einen Schritt weiter auf dem Weg zu dem für März geplanten EU-Austrittsantrag und zur absehbaren Rezession. Die Beobachter warten nun gespannt auf die am Freitag anstehenden neuen Zahlen zur britischen Industrieproduktion – und darauf, ob diese schon Hinweise auf eine konjunkturelle Abkühlung durch den anstehenden Brexit geben.

Commerzbank-Bilanz

Mit einem Milliardengewinn im Rücken hatte Ex-Commerzbank-Chef Martin Blessing seinen ganz persönlichen „Schwexit“ hingelegt, den Abgang zur Schweizer Großbank UBS in Zürich. Für 2016 muss sich Nachfolger Martin Zielke mit deutlich magereren Ergebnissen begnügen, doch dürfte er am Donnerstag zumindest schwarze Zahlen präsentieren können. „Wir erwarten netto einen dreistelligen Millionengewinn“, hatte Finanzvorstand Stephan Engels Anfang November angekündigt. Das Zahlenwerk wird erstmals in die beiden neuen Segmente Privat-/Unternehmerkunden sowie Firmenkunden/Investmentbanking gesplittet. Die Neuaufstellung ist ein Kernpunkt der Strategie des seit Mai amtierenden Vorstandschefs Zielke; die Neugliederung hat so nebenbei den Vorteil, dass Vergleiche zum Vorjahr schwierig sind. Der Umbau der Bank ist verbunden mit dem Wegfall von 9600 der zuletzt gut 45 000 Vollzeitstellen bis zum Jahr 2020. An ihrem dichten Filialnetz mit deutschlandweit 1000 Standorten will die Commerzbank im Gegensatz zur Konkurrenz weiterhin festhalten. Damit sich die Berater aber nicht langweilen, will die Bank ihr Wachstumstempo der vergangenen Jahre verdoppeln und bis 2020 zwei Millionen zusätzliche Privatkunden anwerben. 14 Millionen wären es dann – und das wird sicherlich klappen. Falls es Probleme gäbe, könnte die Bank ja zur Not das Begrüßungsgeld auf 200 Euro erhöhen. Oder unter Neukunden gemeinsame Joggingrunden mit Lena Kuske verlosen – es gewinnt der, der am giftigsten über die Werbe-Slogans der Konkurrenz herzieht. Kommentare zu „Leistung aus Leidenschaft“ gelten aber nicht mehr – den Spruch hat die Deutsche Bank bereits beerdigt und denkt jetzt über einen neuen nach, nachdem sich Vorstandschef John Cryan in bester Commerzbank-Manier für Verfehlungen der Vergangenheit entschuldigt hat. Vorschlag an die Werber: „Kind of Blue“.

„Ambiente“ öffnet

Am Freitag eröffnet die Messe Frankfurt wieder die weltgrößte Konsumgüterschau: Rund 4400 Aussteller zeigen auf der „Ambiente“ ihre Produktneuheiten. Verliehen wird am Auftakttag auch wieder der Schmähpreis „Plagiarius“ an besonders dreiste Produktpiraten. Zutritt zur Messe haben allerdings nur Fachbesucher (oder Frankfurter, die jemanden kennen, der als Fachbesucher in Frage käme). Aber kein Neid: Das überwältigende Angebot und die Transparenz der Preise, die der Handel im Einkauf bezahlen muss, kann einem wirklich die Lust am Shoppen in der „normalen“ Konsumwelt verderben.

Ehrengast in Bremen

Ebenfalls am Freitag findet die 473. Bremer Schaffermahlzeit statt. Die gilt als die älteste, sich jährlich wiederholende Party der Welt. Aber wie der Lauf der Dinge so spielt: Zur Gründungszeit war Bremen eine reiche Hansestadt, heute ist es (gemeinsam mit dem benachbarten Bremerhaven) die deutsche Hartz-IV-Hauptstadt – da trifft es sich gut, dass zu dem Essen eingeladen wird. Teilnehmen dürfen 200 Schaffer (Kapitäne, Reeder, Kaufleute) und 100 geladene Gäste (von denen man sich Spenden erhofft, um die Sause zu bezahlen). Als Ehrengast ist diesmal Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) dabei. Aber Vorsicht, wenn der Minister die Einnahmen des ersten Jahres Pkw-Maut spendet! Die könnte nämlich ein dickes Verlustgeschäft werden – und dann gibt es auf Jahre hinaus in Bremen nur noch Dosen-Hering.

Magritte in der Schirn

Und wenn Ihnen das aktuelle Zeitgeschehen jetzt ein wenig surreal erscheint, ein Tipp zum Abhängen: Eine Ausstellung mit Werken des echten Surrealisten René Magritte startet am Freitag in der Schirn (bis 5. Juni). Es handelt sich nach Angaben der Frankfurter Ausstellungshalle um die erste große Einzelschau des Belgiers in Deutschland seit 20 Jahren. Dieser frühe Vertreter der „fake news“ malte zum Beispiel einen Apfel und schrieb drüber: „Das ist kein Apfel“.

Neuer Bundespräsident

Wir müssen ein neues Porträtfoto an die Redaktionswand hängen: Am Sonntag steht die Wahl von

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

zum Bundespräsidenten an. Das Ergebnis der Abstimmung gilt als sicher, weil CDU/CSU und SPD, die Steinmeier gemeinsam zum Kandidaten gekürt haben, eine deutliche Mehrheit in der Bundesversammlung haben. Der Ecowin-Verlag hatte Steinmeiers Europa-Wälzer ja bereits im November als „aktuelles Buch des künftigen Bundespräsidenten“ beworben, inzwischen wurde es vermutlich ergänzt um ein Kapitel zu demokratischen Grundregeln wie „Gewählt ist man erst nach der Wahl“. Der eher unbekannte Verlag, laut Selbstdarstellung spezialisiert auf Sachbücher und Enthüllungsliteratur, gehört übrigens zum Red-Bull-Konzern des österreichischen Milliardärs „Didi“ Mateschitz. Direkt neben Steinmeiers Werk beworben wird in der Verlagsvorschau „Die Akte Trump“ von David Cay Johnston – ohne Zweifel die spannendere Lektüre.