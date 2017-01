Die künftige Bundeswirtschaftsministerin im Porträt: Brigitte Zypries: Blasse Juristin, Entdeckerin Steinmeiers

Einige Vorgänger haben die Messlatte hoch gelegt. Im Bundeswirtschaftsministerium amtierten die bedeutendsten Wirtschaftspolitiker der Nachkriegszeit: Ludwig Erhard, der Vater des Wirtschaftswunders, oder Karl Schiller, der erstmals Konjunkturpolitik in Deutschland ermöglichte. Nun wird Brigitte Zypries den Ministerposten von Sigmar Gabriel erben. Der Industrieverband BDI gibt ihr Vorschusslorbeeren: Er sei sicher, dass Zypries „einen guten Job“ machen werde, meint Hauptgeschäftsführer Markus Kerber.

Allerdings ist sie als Wirtschaftspolitikerin bisher nicht hervorgetreten, Erfahrungen aus Industrie oder Handwerk kann sie ebenfalls nicht vorweisen – sie gilt eher als wackere SPD-Parteisoldatin. Zwar war sie zuletzt seit Dezember 2013 Parlamentarische Staatssekretärin unter Gabriel, auf der Website des Ministeriums wird sie jedoch nur an siebter Stelle hinter dem Minister, den wichtigen beamteten Staatssekretären und zwei weiteren „Parlamentarischen“ geführt.

In Kassel geboren

Immerhin ist die in Kassel geborene Politikerin eine profilierte Juristin, die bereits als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Gießen und beim Bundesverfassungsgericht arbeitete. Schon aus Studienzeiten kannte sie Frank-Walter Steinmeier; 1991 ging sie nach Hannover in die Staatskanzlei – und empfahl ihren Ex-Kommilitonen dem neuen Chef, der einen Referenten für Medienrecht und Medienpolitik suchte. Gerhard Schröder folgte Zypries’ Rat – was Steinmeier bis ins Amt des Bundespräsidenten tragen wird.

1998, nach dem Wahlsieg von Rot-Grün, wechselte Zypries mit Schröder und Steinmeier in die Bundespolitik. Sie amtierte zunächst als beamtete Staatssekretärin im Innenministerium und bewährte sich während der Elbhochwasser-Katastrophe 2002 als Leiterin des Krisenstabs, was später als Ursache für Schröders überraschende Wiederwahl galt. Zum Lohn rückte sie ins Kabinett auf und löste noch im selben Jahr Hertha Däubler-Gmelin als Bundesjustizministerin ab.

In dem Amt legte sie sich dann auch mit ihrem früheren Chef Otto Schily an, wenn dieser persönliche Freiheitsrechte einschränken wollte, etwa beim „großen Lauschangriff“. Aus ihrer Berliner Amtszeit, die auch in Angela Merkels großer Koalition bis 2009 weiterging, stammen die Regelung der Patientenverfügung, das neue Vaterschaftsrecht und härtere Anti-Terror-Gesetze. Zypries erwarb sich Anerkennung, blieb aber blass und machte selten Schlagzeilen. Gescheitert ist sie mit dem Versuch, die Regelung abzuschaffen, dass verheiratete Beamte mehr Geld bekommen. Zuletzt amtierte sie auch als Regierungskoordinatorin für Luft- und Raumfahrt; durch den deutsch-französischen Luftfahrtkonzern Airbus hat sie also bereits Erfahrung aus der Grauzone zwischen Wirtschaft und Politik, die ihr im neuen Amt von großem Nutzen sein dürfte.

Die Behörde galt früher als „Bundessubventionsministerium“, weil es vor allem für die Förderung des Steinkohlebergbaus zuständig war; wichtige wirtschaftspolitische Aufgaben waren dagegen im Kanzleramt (Außenwirtschaft, EU-Gipfeltreffen) oder Finanzministerium (Beteiligungen des Bundes, Euro-Rettung) angesiedelt. Nach Auslaufen der Steinkohleförderung kamen Aufgaben wie die Energiewende oder die Digitalisierung hinzu. Auch wichtige Behörden wie das Bundeskartellamt (Bonn, kann Fusionen und Übernahmen stoppen), das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Eschborn, muss Rüstungsexporte genehmigen) und Bundesnetzagentur (Bonn, hoher Einfluss auf die Kosten von Strom, Telefon, Bahn) unterstehen dem Ministerium an der Berliner Scharnhorststraße.

Erst spät in den Bundestag

Als Juristin wird sie auch vermeiden, per Ministererlaubnis eine – vom Bundeskartellamt gestoppte – Übernahme freizugeben und postwendend vor Gericht eine klatschende Niederlage zu kassieren – wie das ihrem Vorgänger Gabriel im Fall Tengelmann/Edeka passiert ist. Ob sie beim Bremsen deutscher Rüstungsexporte in Krisenregionen mehr Erfolg als Gabriel haben wird, bleibt abzuwarten.

Seit 2005 vertritt Zypries den Wahlkreis Darmstadt als direkt gewählte Abgeordnete im Bundestag. Die 63-Jährige wird allerdings – das war schon länger klar – zur Wahl im September nicht mehr antreten. Kurz vor dem geplanten Karriere-Ende nimmt sie nun doch noch einmal auf der Regierungsbank Platz, zunächst für ein knappes Jahr. Doch ist die SPD-Personalrochade mit Gabriel als neuem Außenminister erkennbar auch auf die nächste Legislaturperiode und eine Fortsetzung der großen Koalition angelegt.

Für ihre Hobbys, das Sammeln von Antiquitäten auf Flohmärkten und Besuche im Theater, dürfte die ledige und kinderlose Tochter eines Drogisten erst einmal wenig Zeit haben. Einem bunten Magazin gestand sie im Interview, es gebe „verschiedene Männer an meiner Seite – aber keinen festen Lebensgefährten“.