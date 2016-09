90-Tage-Grenze soll wegfallen: Brüssel kassiert Roaming-Plan

Erst kam der Vorschlag, dann hagelte es Kritik. Jetzt griff EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ein und ordnete einen neuen Entwurf zur Deckelung der Handygebühren im europäischen Ausland an. Was Nutzer wissen müssen.

Die meisten Reisenden wollen im Ausland nicht mehr aufs Mobiltelefon verzichten. Die EU will sie vor Mehrkosten schützen und Aufschläge beim Roaming (englisch für „herumwandern“) verbieten.

Telefonieren und Surfen im Ausland bald billiger Nach heftiger Kritik von Verbraucherschützern kippt Brüssel seine Pläne. Nun will die EU Roaming-Gebühren ab Mitte 2017 doch vollständig verbieten. clearing

Kommentar: Gebühren-Falle Das war einmal das Vorzeigeprojekt der EU: der Wegfall der Roaming-Gebühren. Was haben wir da nicht alles an vollmundigen Versprechungen gehört: Endlich solle der Binnenmarkt umgesetzt werden. Die Zuschläge seien „unanständig“. clearing

Wogegen gab es Protest beim jüngsten Vorschlag aus Brüssel?

Beim geplanten Wegfall der Roamingkosten innerhalb der EU waren – als Zugeständnis an die Mobilfunkanbieter – stets Obergrenzen vorgesehen. Am Montag wurden die Details des Vorschlags der EU-Kommission bekannt: Demnach sollten Telefonate, SMS und Datennutzung im EU-Ausland ohne Zusatzkosten ab Juni nächsten Jahres an 90 Tagen pro Jahr möglich sein. Auch sollte eine Beschränkung auf 30 Tage Auslandsnutzung am Stück ohne Aufschlag erlaubt bleiben. Nach Überschreiten des 90-Tage-Kontingents hätten die Provider dann 4 Cent pro Minute verlangen können, 1 Cent pro SMS sowie 0,85 Cent pro Megabyte Daten. Dagegen hatte sich Protest geregt.

Wie sieht die Neuregelung aus?

Die „Fair-use“-Regel soll nun überarbeitet werden – das wurde gestern bekannt. Über Details wird frühestens zum Ende des Jahres entschieden.

Kann man sich dann künftig einen günstigen Mobilfunktarif in Frankreich oder Finnland besorgen und damit das ganze Jahr in Deutschland surfen?

Nein, das dürfte auch von 2017 an nicht funktionieren. Die dauerhafte Nutzung wäre laut Brüssel kein „Roaming“ mehr, sondern ein Missbrauch der Regelung. „Wenn Sie sich in einem anderen EU-Land eine günstigere SIM-Karte besorgen und die dann dauerhaft zu Hause benutzen, dann ’roamen’ Sie ja nicht mehr“, sagte eine Kommissionssprecherin. Ein solches Verhalten schädige die nationalen Anbieter und könne längerfristig auch zu steigenden Preisen führen. Es wird daher voraussichtlich andere Begrenzungen geben, möglicherweise 60 statt 30 Tage am Stück maximale Auslandsnutzung oder an der Datenmenge bemessene Limits.

Haben die Anbieter die Roaming-Aufschläge nicht schon gestrichen?

Einzelne Anbieter wie Deutsche Telekom oder Vodafone verlangen in einzelnen, meist relativ teuren Tarifen (für Neukunden) schon jetzt keine Aufschläge mehr.

Und wie sieht es außerhalb der EU aus?

Das kann teuer werden – die Begrenzung der Roaming-Kosten gilt nicht in der Schweiz, den USA oder Asien. Wenn man dort „YouTube“ nutzt oder das Smartphone selbstständig Apps aktualisiert, ist eine happige Rechnung fällig. Die günstigste Lösung ist in aller Regel, sich vor Ort eine neue Prepaid-Karte zu kaufen und zu benutzen. Handy-Nutzer sollten aber beachten, dass ihr Handy keine Netzsperre (Sim-Lock oder Net-Lock) hat – das ist bei vielen günstigen Prepaid-Handys etwa von Tchibo der Fall. Auch die Nutzung der Mailbox kann zu einer üblen Kostenfalle werden. Gratis kommt ein Urlauber davon, wenn er WLAN nutzt (beispielsweise im Hotel), um zu surfen oder über Messenger wie Whatsapp zu telefonieren.