Soziale Netzwerke: Brüssel rügt Facebook und Twitter

Die großen sozialen Netzwerke kommen aus den USA – sie sollen sich in der Europäischen Union aber auch an hiesige Verbraucherschutz-Regeln halten. Das fordert die E-Kommission.

Wenige Monate vor Inkrafttreten der neuen Datenschutz-Grundverordnung in der EU hinken einige der großen sozialen Netzwerke mit der Anpassung ihrer Geschäftsbedingungen weit hinterher. Gestern hat die Brüsseler Kommission ihnen einen Rüffel erteilt. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu haben wir hier zusammengestellt.

Was wirft die EU-Kommission den sozialen Netzwerken vor?

Facebook, Twitter und Google+ haben der Behörde eigentlich längst zugesagt, ihre Nutzungsbedingungen an die EU-Verbraucherschutzregeln anzupassen. Doch nicht alle haben ihre Hausaufgaben gemacht. So enthielten die Facebook-Geschäftsbedingungen bislang einen Verweis auf die Rechtsprechung des Staates Kalifornien. Nutzer in der EU müssen aber nach den Regeln der Gemeinschaft behandelt werden, nicht nach US-Recht.

Wo hakt es genau?

Es gibt verschiedene Baustellen, die noch aufgeräumt werden müssen. Zum einen haben die Anbieter EU-Verbrauchern nach den hier geltenden Regeln die Möglichkeit einzuräumen, von einem Einkauf im Internet zurückzutreten. Zum anderen müssen sie Sorge tragen, dass unzufriedene Kunden sich in Europa bei einer zuständigen Stelle beschweren können. Bislang haben Anbieter wie Facebook und Twitter aber lediglich eine E-Mail-Adresse für solche Zwecke eingerichtet. Das reicht nicht aus.

Was ist mit dem Anspruch, Daten löschen zu lassen?

Auch da hapert es noch. Insbesondere bei Facebook und Twitter sieht die Kommission noch Nachholbedarf, nicht nur was Haftungsfragen betrifft, sondern eben auch zur Entfernung von Daten auf den Servern bis hin zum Kündigungsrecht, über die die Nutzer dieser Dienste nach wie vor nicht ausreichend informiert werden.

Kann ich denn nun einfacher illegale oder diffamierende Inhalte bei den Plattformen melden?

Jein. Google hat beispielsweise ein Protokoll aufgestellt, innerhalb welcher Fristen solche Anträge bearbeitet werden müssen. Facebook und Twitter bieten dagegen nationalen Behörden lediglich die Möglichkeit, über Verstöße informiert zu werden, sich jedoch nicht zu einer bestimmten Bearbeitungszeit verpflichtet.

Gibt es nicht auch eine Kennzeichnungspflicht von Werbung?

Das ist richtig. Die Anbieter sozialer Plattformen müssen sich genauso wie alle anderen Unternehmen daran halten, kommerzielle oder gesponserte Inhalten für den Nutzer eindeutig kenntlich zu machen. Facebook hat sich bereit erklärt, dies in Zukunft klar und deutlich ersichtlich zu gestalten.

Was ist eigentlich aus dem Kampf gegen illegale Inhalte wie Ausländerhetze geworden?

Die Kommission ist unzufrieden mit der Reaktionszeit der Unternehmen, die eigentlich zugesagt hatten, eigenständig und schnell solche Hassbotschaften von ihren Plattformen zu entfernen. Das funktioniert bislang aber nur mäßig.

Welche Sanktionen drohen bei Nichteinhaltung der EU-Gesetze?

Das kann teuer werden. Die Kommission kann Unternehmen bei Verletzungen von EU-Recht zu einem Bußgeld von bis zu vier Prozent ihres Jahres-Umsatzes verdonnern. Eine derart hohe Strafe dürfte selbst milliardenschwere US-Konzerne wie Facebook empfindlich treffen.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Unternehmen haben sich verpflichtet, noch im ersten Quartal ihre Geschäftsbedingungen anzupassen. Ihnen bleibt also noch bis Ende März Zeit, um nachzubessern. Spätestens Ende Mai wird es ernst: Denn am 25. Mai tritt die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft, das die Verbraucherrechte noch weiter stärkt.

Kommentar zum Datenschutz Nachlässig Es ist unbegreiflich, dass einige der größten Konzerne der Welt eine so lange Leitung haben. Ende Mai tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. clearing