Brüssel will Verbrauchern künftig Sammelklagen ermöglichen

Nach Börsen-Absturz: Moskau will auf US-Sanktionen reagieren

Moskau. Die US-Sanktionen treiben russischen Oligarchen die Schweißperlen auf die Stirn und lösen an der Moskauer Börse Panik aus. Auch die Drohung von US-Präsident Trump mit einem Angriff in Syrien befeuert die gespannte wirtschaftliche Lage. Was kann Russland dagegen tun? mehr