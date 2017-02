Bundesagentur gibt Arbeitslosenzahlen für Februar bekannt

Billigflieger will weitere Flieger in Frankfurt stationieren Ryanair: O’Leary legt in Frankfurt nach

Frankfurt. Als Ryanair im vergangenen Herbst den Start am größten deutschen Drehkreuz bekannt gab, überließ Unternehmenschef Michael O’Leary den Auftritt noch seinen Vorstandskollegen. Am Dienstag reiste er nun persönlich nach Frankfurt – und legte auch verbal ordentlich nach. mehr