Bundesagentur gibt Arbeitslosenzahlen für Februar bekannt

Übernahme-Desaster in den USA

Frankfurt. Fresenius hat das 14. Rekordjahr in Folge hingelegt. Die mittelfristigen Aussichten des Gesundheitskonzerns sind prächtig. Dennoch war die Stimmung bei Vorstandschef Stephan Sturm auf der gestrigen Bilanzpressekonferenz in der Unternehmenszentrale in Bad Homburg gedrückt. mehr