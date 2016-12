Bundesverwaltungsgericht verhandelt über die Elbvertiefung

EU: Einigung mit Athen in nächsten Monaten möglich

Athen/Brüssel. Trotz Kritik an griechischen Sonderzahlungen an Rentner geht EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis davon aus, dass der Weg für weitere Finanzhilfen an Athen bald frei sein dürfte. mehr