Aufstieg bei ING-DiBa, Auszeit bei Bethmann: Chefwechsel bei Frankfurter Banken

Führungswechsel bei der größten deutschen Direktbank: Der Chef der ING-DiBa, Roland Boekhout (53), steigt ins Management Board Banking der niederländischen Konzernmutter ING Group auf. In dieser Position wird er künftig für das Bankgeschäft in den Beneluxstaaten und die Einführung einer integrierten Banking-Plattform in Belgien und den Niederlanden verantwortlich sein.

Nachfolger soll Anfang Mai Nick Jue (51) werden. Er war 1993 von der KPN zur ING gekommen und hatte diverse Managementposten sowohl in den Niederlanden als auch in Belgien inne. 2006 wurde er Chef des Privatkundengeschäfts in den Niederlanden und war damit für die dortige Postbank, die ING Bank und RVS verantwortlich. Seit 2010 ist er Chef von ING Niederlande. Nick Jue ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Boekhout war seit Oktober 2010 Vorstandschef der ING-DiBa. Sein Vorgänger Ben Tellings wechselte damals an die Spitze des Aufsichtsrats, wo er erst im Sommer 2016 ausschied. Unter Boekhouts Führung wurde das alte Unternehmenskundengeschäft der ING mit dem Privatkundengeschäft der früheren Gewerkschaftsbank DiBa zusammengeführt. Während seiner Amtszeit konnte die Bank, deren Zentrale gegenüber der Messe Frankfurt liegt, ihr Geschäftsvolumen von 154 Milliarden auf 269 Milliarden Euro fast verdoppeln. Das Ergebnis vor Steuern wuchs im selben Zeitraum von 494 Millionen auf 1,23 Milliarden Euro. Die ING-DiBa ist mittlerweile nach Kundenzahl (8,8 Millionen) die drittgrößte Bank in Deutschland. Durch das Niedrigzins-Umfeld wurde es allerdings immer herausfordernder, die Einlagen der Kunden gewinnbringend anzulegen; daher forcierte das Institut die Immobilienfinanzierung und stieg auch größer ins Geschäft mit Unternehmenskrediten ein.

Manager-Rotation

Bei der Bethmann Bank kommt es ebenfalls zu einem Wechsel an der Spitze: Nach zehn Jahren als Vorstandschef wird Horst Schmidt (51) die Tochter der niederländischen ABN Amro Ende Juni verlassen. Er plant, eine private Auszeit zu nehmen. Auslöser der Entscheidung war aber eine geplante Umstrukturierung im Konzern: Nachdem ABN Amro den gesamten Vorstand ausgetauscht hat, ist nun die zweite Führungsebene an der Reihe; die Manager sollen rotieren, gleichzeitig wird die Zahl der Führungskräfte von 100 auf 40 verringert. Schmidt drohte zwar kein Zwangs-Ausscheiden, doch sollte er auf einen von mehreren Posten in den Niederlanden, Belgien oder Frankreich wechseln. Das wollte Schmidt aus privaten Gründen nicht mitmachen. Über die Nachfolge wird ABN Amro in Kürze – möglicherweise schon nächste Woche – informieren.

Schmidt, der schon mit 16 Jahren eine Lehre bei der damaligen WestLB begonnen hatte, war 1991 zu einem Vorgängerinstitut der HypoVereinsbank gekommen. Er war Vizechef der damaligen Tochter Bethmann Maffei, als diese 2004 an ABN Amro verkauft und mit deren Tochter Delbrück zu Delbrück Bethmann Maffei zusammengelegt wurde. Seit 2007 war Schmidt Vorstandschef, seit 2011 firmiert das Institut wieder unter dem Frankfurter Traditionsnamen Bethmann Bank; Hauptsitz ist der Bethmannhof an der Bethmannstraße nahe des Römer. Der Manager ist verheiratet und hat zwei Söhne. „In meiner persönlichen Lebensplanung ist die Zeit für eine Veränderung gekommen“, begründete er seinen Ausstieg. Aufsichtsratschef Jeroen Rijpkema dankte ihm „für seine bleibenden Verdienste“.

Während Schmidts Zeit an der Bankspitze ist Bethmann auch durch Zukäufe weiter gewachsen: So wurden das Deutschlandgeschäft der Liechtensteiner Fürstenbank LGT und zuletzt das Privatkundengeschäft der Credit Suisse übernommen. Dadurch ist das Institut mit seinen zwölf Niederlassungen deutschlandweit zur Nummer drei im Private Banking (also der Beratung vermögender Privatkunden) geworden – hinter Deutscher Bank und Commerzbank, aber noch vor UBS und Oddo BHF. Das verwaltete Vermögen wuchs im Vorjahr auf 37,8 Milliarden Euro, wobei die Nettomittelzuflüsse 1,7 Milliarden Euro und damit Rekordhöhe erreichten.

Die im Zuge der Übernahmen auf mehr als 600 gestiegene Mitarbeiterzahl sank wieder auf zuletzt 590; bis 2020 soll sie sozialverträglich weiter abgebaut werden auf knapp 500. Gleichzeitig soll kräftig in die Digitalisierung investiert werden.