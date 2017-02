China löst USA als wichtigsten deutschen Handelspartner ab

Angeklagter VW-Manager streitet Vorwürfe vor US-Gericht ab

Detroit. Im Januar ging er dem FBI in die Fänge, nun soll ihm der Prozess gemacht werden: Einem deutschen VW-Manager droht in den USA eine mehr als lebenslange Strafe wegen angeblicher Beteiligung am Abgas-Skandal. Sein Anwalt plädiert auf unschuldig. mehr