Zielke will Wachstumstempo verdoppeln: Commerzbank setzt auf Privatkunden

Der drastische Stellenabbau bei der Commerzbank dürfte Frankfurt hart treffen. „Das wird sich sehr stark im Inland abspielen, also hier“, sagte Vorstandschef Martin Zielke gestern in Frankfurt. Zu Details, welche Standorte und Sparten wie stark betroffen sind, wollte er nichts sagen, bevor es nicht mit den Arbeitnehmervertretern erörtert ist: „Das wäre schlechter Stil.“ Allerdings machte Zielke klar, dass die meisten Geschäftsprozesse künftig vollständig papierlos ablaufen müssten: „Alles, was in der Bank digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert werden – und zwar besser schnell als später.“ Das würde viele Abwicklungstätigkeiten treffen, insbesondere in der Zentrale, aber auch in den regionalen Servicegesellschaften. Möglicherweise überdurchschnittlich betroffen wird auch die Mittelstandsbank sein, die zerschlagen wird.

Dagegen soll sich an der Zahl der gut 1000 Filialen wenig ändern: „Wir fühlen uns mit der Zahl sehr wohl, ich sehe nach vorne keine wesentliche Veränderung“, sagte der seit Mai amtierende Commerzbank-Chef. Da das Tempo des Kundenwachstums in dieser Sparte nochmals verdoppelt werden soll und man bis 2020 zwei Millionen neue Privatkunden (auf dann 14 Mio) gewinnen will, müssen sich die Berater in den Filialen weniger Sorgen um ihre Stellen machen. Betriebsbedingte Kündigungen wollte Zielke nicht ausschließen: Der Vorstand werde aber „alles tun“, um solche Schritte zu vermeiden – das Ziel seien „möglichst sozialverträgliche Lösungen“.

Der Dax-Konzern hatte am Donnerstag angekündigt, innerhalb von vier Jahren 9600 der 45 000 Vollzeitstellen zu streichen. Weil die Bank zugleich 2300 neue Arbeitsplätze schaffen will, fallen unter dem Strich 7300 Stellen weg. Der Umbau soll 1,1 Milliarden Euro etwa für Abfindungen kosten, die Aktionäre müssen deshalb vorerst auf Dividenden verzichten.

Doch neue Anwendungen und Programme müssen erst entwickelt werden, so dass die Vereinbarungen für der Hauptteil des Personalabbaus erst 2018 getroffen werden können, wie Finanzvorstand Stephan Engels sagte. Deshalb werden sich die Kosten mit Verzögerung in den Zahlen niederschlagen. „2017 und 2018 sind zwei Übergangsjahre, die durch niedrige Rentabilität gekennzeichnet sind.“ Auf der Kostenseite sind laut Engels erst 2019 spürbare Entlastungen zu erwarten.

Die Pläne sollen bis 2020 zu einer Eigenkapitalrendite von mehr als sechs Prozent führen – auch wenn die Zinsen niedrig bleiben. Falls sie wieder steigen sollten, könnten es auch über acht Prozent werden – das entspräche annähernd den Kapitalkosten. Zielke: „Irgendwann werden wir wieder ein vernünftigeres Zinsmodell haben. Wir müssen heute handeln, um dann besser aufgestellt zu sein.“

Nicht halbherzig antworten

„Die Entscheidung für den Personalabbau ist mir sehr schwergefallen“, sagte Zielke und verteidigte den Kahlschlag nochmals: „Der Umbruch in der Bankenbranche ist so massiv, dass wir darauf nicht halbherzig antworten dürfen. Es nützt nichts zu klagen, wir wollen die Zukunft der Bank selbst gestalten.“

Die Zerschlagung der einst als Ertragsperle gepriesenen Mittelstandsbank sei nötig, um schlagkräftiger zu werden und Kapital für profitablere Geschäfte freizusetzen. Bisher binden Firmenkundensegment und Investmentbanking bei ähnlich hohen Gewinnen das dreifache Eigenkapital wie die Privatkundensparte. Daher will sich das Institut von Geschäften ohne direkten Bezug zu Kernkunden trennen. Vom Handelsgeschäft mit Zertifikaten beispielsweise; es soll aber nicht heruntergefahren, sondern an andere Interessenten abgegeben werden. An anderer Stelle will die Bank Aktivitäten zurückholen, zum Beispiel das bisher mit dem Partner BNP Paribas betriebene Ratenkreditgeschäft. Auch im Geschäft mit kleineren Unternehmerkunden (bis 15 Millionen Euro Jahresumsatz) habe die Bank das Potenzial in der Vergangenheit nicht voll erschlossen, der Marktanteil soll von fünf auf acht Prozent steigen.

700 Millionen Euro jährlich will Zielke in die IT investieren, die Hälfte davon soll in die Digitalisierung fließen. Anders als Deutsche-Bank-Chef John Cryan, der die IT-Systeme seines Hauses als „lausig“ bezeichnet hat, verteidigte der Manager seine Software: „Lassen Sie es mich deutlich sagen: Die IT der Commerzbank ist sehr leistungsfähig.“ An einem eigenen Standort an der Theodor-Heuss-Anlage in Frankfurt schafft die Bank einen „Digital Campus“: In der Ideenschmiede sollen in wechselnden Teams 1000 Mitarbeiter an neuen Produkten und Prozessen arbeiten. Die Digitalisierung biete Möglichkeiten, ist Zielke überzeugt: „Marktanteile, die seit Jahrzehnten wie festzementiert erschienen, geraten in Bewegung. Und das sehe ich als unsere Chance.“

Aktie im Minus

Die Börsianer beeindruckten die Pläne wenig: Die Aktie stürzte erneut um zeitweise 8,5 Prozent ab. Zielke machte dafür die Turbulenzen im gesamten Bankensektor verantwortlich, gab sich aber zuversichtlich: „Die Bewertung muss mindestens auf mittlere Sicht besser werden – die Commerzbank hat im Markt mit Abstand das schlüssigste Geschäftsmodell.“ Halb im Scherz fügte er die Empfehlung hinzu: „Wenn Sie ein schlauer Anleger sind, kaufen Sie die Aktie noch heute!“