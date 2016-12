DAX: Kurse im XETRA-Handel am 1.12.2016 um 13:05 Uhr

Skepsis dominiert am Aktienmarkt vor Italien-Referendum

Frankfurt/Main. Egal ob Brexit oder US-Wahl: Die Anleger am Aktienmarkt sind in diesem Jahr mehrfach auf dem falschen Fuß erwischt worden. Jetzt steht ein wichtiges Referendum in Italien an - und die Investoren sorgen vor. An der Börse herrscht Zurückhaltung. mehr