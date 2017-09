DAX: Kurse im XETRA-Handel am 15.09.2017 um 13:05 Uhr

Google-Mutter will angeblich bei Fahrdienst Lyft einsteigen

New York. Der japanische Technologie-Konzern Softbank kauft sich Beteiligungen an Fahrdienst-Vermittlern zusammen und hat nun wohl auch Uber im Visier. Die Google-Mutter Alphabet will unterdessen angeblich in einen der bekanntesten Rivalen von Uber investieren. mehr