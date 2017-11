DAX: Kurse im XETRA-Handel am 16.11.2017 um 13:05 Uhr

BGH stärkt Rechte von überschuldeten Riester-Sparern

Karlsruhe. Was, wenn man Geld in eine Riester-Rente zahlt, staatliche Zulagen bekommt und in die Schuldenfalle gerät? Wer in einer Privatinsolvenz steckt, muss nach einer BGH-Entscheidung nicht um sein erspartes Riester-Kapital fürchten. Geförderte Verträge sind nicht pfändbar. mehr