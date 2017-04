DAX: Kurse im XETRA-Handel am 25.04.2017 um 13:05 Uhr

Handykosten wie im Inland: EU beschließt letzte Stufe

Brüssel. Handynutzer sollen bei Reisen in andere EU-Länder vom 15. Juni an ohne zusätzliche Gebühren telefonieren, SMS senden oder im Netz surfen können. Die 28 EU-Staaten beschlossen am Dienstag in Brüssel eine entsprechende Verordnung. mehr