DAX: Kurse im XETRA-Handel am 7.06.2018 um 13:05 Uhr

Plus an der US-Börse beflügelt Dax

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Donnerstag an die bescheidenen Gewinne der vergangenen Tage angeknüpft. Nach positiven Entwicklungen in den USA stieg der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde um 0,34 Prozent auf 12.874,17 Punkte. mehr