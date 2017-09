DAX: Schlusskurse im Späthandel am 25.09.2017 um 20:30 Uhr

Brent-Öl steigt auf den höchsten Stand seit Mitte 2015

New York. Die Ölpreise haben am Montag deutlich zugelegt. Der Preis für die Nordseesorte Brent stieg auf den höchsten Stand seit Juli 2015. Am Abend lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) bei 58,84 US-Dollar und damit mehr als 2 Dollar höher als am Vortag. mehr