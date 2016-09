DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 9.09.2016 um 17:56 Uhr

Agrarminister beschließen schnelle Hilfen für Milchbauern

Rostock. Mitten in der Milchmarktkrise haben sich die Agrarminister in Rostock-Warnemünde schnell geeinigt: So bald wie möglich sollen die Bauern die Hilfen von EU und Bund erhalten. Uneins sind sie sich in der Frage staatlicher Eingriffe, um die Milchmenge zu begrenzen. mehr