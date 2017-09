Opel: Das neue Elektroauto der Rüsselsheimer wird vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind

Der Automobilhersteller Opel ist in Sachen Elektroauto in Deckung gegangen. Auf die Nachfrage, ob ein Medienbericht, der das frühzeitige Ende des so hoffnungsvoll gestarteten Opel Ampera-e beschwor, bestätigt werden könne, sagte ein Unternehmenssprecher zwar: „Selbstverständlich ist der Ampera-e auch weiterhin Teil unseres Portfolios“, schränkte aber im gleichen Atemzug ein, dass „die Zahl der in Europa verfügbaren Einheiten limitiert ist“. Dass die für den deutschen Markt zuletzt anvisierte Absatzzahl von 400 Fahrzeugen bis Jahresende nicht mehr erreichbar sei, wurde nicht dementiert.

Stattdessen verbreitete Opel gestern eine Jubel-Meldung über das „Brot-und-Butter-Auto“ Opel Astra, das zwei Jahre nach seiner Präsentation auf der IAA bereits über 500 000 Kunden aus ganz Europa überzeugt habe. „Das Erfolgsmodell belegt aktuell Platz zwei in der Kompaktklasse am europäischen Gesamtfahrzeugmarkt sowie in Deutschland“, heißt es.

Forsa: Lade-Infrastruktur am wichtigsten Was muss eigentlich passieren, dass mehr Elektroautos auf Deutschlands Straßen rollen? Die Deutschen haben dazu eine klare Prioritätenliste: 90 Prozent verlangen, dass die Infrastruktur zum clearing

Ursprünglich war geplant, das von den Rüsselsheimern als „Image-Rakete“ gefeierte Elektroauto Ampera-e im Juni auf den deutschen Markt zu bringen. Bisher ist offenbar kein einziger Stromer hierzulande an einen Kunden ausgeliefert worden. Das Elektro-Modell lässt sich noch nicht einmal mehr auf der Opel-Homepage konfigurieren.

Medienwirksam hatte der frühere Opel-Chef Karl-Thomas Neumann noch im Juni Papst Franziskus einen elektrischen Ampera übergeben. Doch außer schönen Bildern aus Rom ist in Deutschland bisher nichts von Opels Hoffnungsträger zu sehen.

Auf der Frankfurter Automobilmesse IAA, die noch bis zum Wochenende andauert, präsentiert Opel nach wie vor sein Elektroauto mit dem Blitz-Logo. Manager Gerrit Riemer, für die Zukunft der Mobilität bei Opel verantwortlich, sagte auf einer Veranstaltung zum Ampera-e: „Ein tolles Auto.“ Überhaupt zähle Opel unter den E-Auto-Herstellern zu den besten, betonte er. Nur der Tesla übertreffe den Ampera-e, doch sei dieser Wagen auch etwa doppelt so teuer. Der Opel-Stromer steht mit gut 40 000 Euro in der Preisliste.

Ob das Projekt Ampera-e intern schon komplett beerdigt wurde oder ob es doch nur Verzögerungen beim Bau in den USA und der Auslieferung in Europa gibt? Beides ist wohl möglich. „Wir sind mit GM im Gespräch über Möglichkeiten, die Zahl der Ampera-e weiter zu erhöhen“, erklärte der Opel-Sprecher gestern auf Anfrage. Haben die GM-Manager in Detroit daran wirklich ein Interesse?

Tavares geißelt Verlust

Gebaut wird der Ampera-e nämlich in den USA. Der Stromer ist eine modifizierte Version des Chevrolet Bolt, den Opels früherer Mutterkonzern General Motors vertreibt. Denkbar ist durchaus, dass der Opel-Stromer ein Opfer des Eigentümerwechsels geworden ist. Denn beim Übergang von der ehemaligen amerikanischen Muttergesellschaft GM ins Haus des französischen PSA-Konzerns sind längst noch nicht alle Lizenz-Vereinbarungen transparent gemacht worden. Ob der Ampera-e dabei unter die Räder gekommen ist?

PSA-Konzernchef Carlos Tavares hat zuletzt gegenüber der F.A.Z. gesagt: „Der Ampera ist ein gutes Auto. Aber er macht Verlust. Das können wir nur hinnehmen, wenn er auf die Firma abstrahlt und dadurch andere Autos verkauft würden.“ Rückendeckung sieht anders aus. Zumal ein Auto, das im Straßenverkehr nicht sichtbar ist, auch kaum den Absatz anderer Modelle stimulieren kann.

Besser als der BMW i3

Tavares ist bekannt dafür, dass er von Verlustbringern absolut nichts hält. Zudem arbeitet PSA an einer eigenen Elektro-Linie, die ab 2019 auf den Markt kommen soll. Man muss nicht BWL studiert haben, um zu wissen, dass sich Synergieeffekte nur einstellen, wenn die Stückzahlen steigen, wenn möglichst viele Autos auf einer Plattform gebaut werden. Ein neues Elektroauto für die PSA-Tochter Opel würde daher gut in das E-Konzept der Franzosen passen.

Die Begeisterung dafür dürfte sich im Adam-Opel-Haus in Grenzen halten. Denn mit dem Ampera-e schien es gelungen, die Konkurrenz einmal abzuhängen. In Sachen Reichweite – nach Werksangaben über 500 Kilometer – konnte kein Wettbewerber dem Opel das Wasser reichen. In einem Vergleichstest der „Welt“ hatte der Ampera-e den hoch gelobten BMW i3 klar geschlagen. Das alles scheint nun Schnee von gestern zu sein.