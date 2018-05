Dax-Gewinne nach Erleichterung über Italien

Der Dax hat sich am Montag weiter erholt und die Marke von 13.000 Punkten übersprungen. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,62 Prozent auf 13.018,33 Punkte.

Dabei sorgte die vorerst gescheiterte Regierungsbildung durch populistische Kräfte in Italien für Erleichterung. Angesichts der Feiertage in London und New York hielten sich die Aktivitäten der Händler allerdings in Grenzen.

In der zweiten deutschen Börsenreihe war die Tendenz ebenfalls freundlich: Der Index der mittelgroßen Werte MDax kletterte um 0,66 Prozent auf 26.890,66 Punkte in die Höhe. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es um 0,79 Prozent auf 2846,39 Punkte nach oben.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ebenfalls im Plus. In Mailand zog der Leitindex FTSE MIB um knapp 1 Prozent an.

Der gemeinsame Kandidat der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega-Partei für das Amt des Ministerpräsidenten, Giuseppe Conte, hatte am Sonntag den Regierungsauftrag an Staatspräsident Sergio Mattarella zurückgegeben. Grund dafür war vor allem der Streit über die geplante Ernennung des ausgewiesenen Euro- und Deutschland-Kritikers Paolo Savona zum Finanzminister.

Allzu viel Optimismus sei allerdings noch nicht angebracht, schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader: „Der Ausgang von Neuwahlen ist offen und die Unsicherheiten darüber könnten die Börsen und den Euro jederzeit wieder unter Druck bringen.”

Hierzulande zogen die Aktien der Lufthansa um gut 2 Prozent auf rund 25 Euro an. Die Papiere der Fluggesellschaft profitierten von der anhaltenden Talfahrt der Ölpreise, weil dadurch die Treibstoffkosten sinken können.

Für die Anteilsscheine der Deutschen Post ging es um gut 1 Prozent nach oben. Nach Informationen der „Bild am Sonntag” gibt es bei der Deutschen Post Erwägungen, das Porto für den Standardbrief 2019 um 10 auf 80 Cent anzuheben. Ein Sprecher der Deutschen Post sprach von Spekulationen. An der MDax-Spitze profitierten die Anteilsscheine des Flughafenbetreibers Fraport mit einem Plus von fast 3 Prozent.

(dpa)