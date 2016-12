Dax-Konzern Linde und US-Rivale Praxair wollen fusionieren

Wirbel um Softbanks 50-Milliarden-Investition in den USA

New York/Tokio. 50 Milliarden Dollar und 50 000 neue Jobs - der künftige US-Präsident Trump will eine riesige Investition aus Japan an Land gezogen haben. Doch die Details sind noch unklar. Was verbirgt sich hinter dem Deal? Und welche Rolle könnten die Saudis und die Telekom dabei spielen? mehr